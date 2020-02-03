Conor McGregor: Ermenilerle şaka yapmayın

Karma dövüş sanatları ustası, eski UFC tüy siklet ve hafif siklet şampiyonu İrlandalı Conor Anthony McGregor Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda tüm dünyaya çağrıda bulunarak “Ermenlerle şaka yapmayın” dedi.

Espiri yapan dovüş sanatları ustası yazısında “Bütün günümü Ermenilerle Dillon Danis ve Kardaşyanlarla geçirdim. Ermenilerle şaka yapmayın. Onlar zafer için sonuna kadar mücadele edecekler” ifadelerine yer verdi.

Conor McGregor’un Kardaşyan ailesiyle yakın ilişkileri var. Onun öğretmeni Dillon Danis’in ise bir tarafı Ermenidir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/03/Conor-McGregor-Ermeni/175082

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