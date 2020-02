B?UZBUZR INDVNDKŞUZ YUXUDNĞ AUZERİNDKRDZ SŞĞ :SÇUÜĞUHŞI XNHTĞ AUIITOŞUZR AUSUĞ

Üğuitğzşğg {Zuöuğ Brğrz+plnd´ iğuarz st< uhğşjuz üğumuz-üşpuğndşiımuz çuösuçnfuzeum çujuxrm ürbşğ sg

Şğtm wşısr<+ğtrz yuxudnğ şğşmnwkr sg umuzuışizşğg euğquz çnlnğ uznz=^ nğnz= çşğzt çşğuz lşjndju, trz (tğrürdpr {Zuöuğ Brğrz+plnd´ iğuag şd nğnz= şmu, trz rğşzj wuğüuz=z nd itğg yn.uzjşlnd {Suğsuğu´ +ğukşğkr mriueuğşuw çuösufuiıum .sçuürğ Xnhtğ Auııtoşuzrz^ uwz sş,uzndz ağuhuğumuüğrz^ üğuütırz^ kuışğuüğrz^ sıudnğumuzrz nd üğvr sbumrz^ nğ rğ ausum mşuz=g zndrğşj Hnliuauw sbumnwkrz nd ausuwz=rz ,uxuwşlnd fşa zhuıumrz^ nğ auw sbumnwkr uzeuiıuzrz st< çujud rdğuwuındm ub.uğa sg nd rğ iışp,uünğ,ndkrdzzşğnf huz,ujndj Hnliuauwnd uzndzg!

Üğumuz-üşpuğndşiıumuz buı çuğqğusumuğeum nd uzsnxuzulr auzerindkrdz sgz t nğ znwz wuğmrz ıum cusueğşj sşğ ausuwz=tz gzırğ çuösndkrdz sg nd öuznz= euğqndj stmstm fmuzşğg sş,uğuz=r çujuxrm uwi şğşmnwkrz! Yuxuçuzndşjuz auw sbumnwkg^ auw ürğz nd üğumuzndkrdzg şd uwi muğşdnğ uğct=zşğnd gzest<tz yuxuçuzndşjud zuşd sşğ .sçuüğuhşıg% rğ lşxzumndıum fuiıumnf nd çuösuişx üğumuzndkşusç! Aruzulr sr<njuxnds sg sşör uhğşjndjrz Muknprmt ausuwz=r froumudnğ% Uğar$ I$ Lşdnz Uğ=$ Öt=rşuzr ül.udnğndkşusç muğüuerğ suğszr uzeuszşğz nd çnlnğ uwz çuzu.+izşğz nd uğndşiıuütızşğg^ nğnz= rğşzj şlnwkzşğnf .+işjuz sşğ iğırz nd sı=rz^ huındşjrz sş,uğşulz nd uwz gzırğ auiuğumndkrdzg^ nğ audu=ndu, tğ (tğrürdpr st<! Çuxşğg =rv mndüuz zmuğuüğşlnd uwz skznlnğıg^ nğ mg ırğtğ iğuarz st< nd mg asuwtğ çnlnğ zşğmuzşğg^ mg .uwıuwrz anürzşğg auw üğumuzndkşuz uwz yuxudnğ ets=şğnd^ nğnz= znwzhti rğşzj mşuz=r zhuıumg euğqndju, trz auw sbumnwkrz zndrğndşlnd ağusuwumuzg! Üupızr= vt nğ İyrdx=g m’uğcşdnğndr rğ ,zndze ındu, ıupuzezşğnf^ rğ zndrğşul öudumzşğndz zmuısusç ıu,u, wuğüuz=nf nd sş,uğuz=nf^ şd ndğşsz şğtm mg sş,uğndtğ uwe öudumzşğtz% X$ Auııtoşuzg!

Şğtm (tğrürdpr {Zuöuğ Brğrz+plnd´ iğuarz st< iuğ=ndu, auzerindkşuz nğhti ıuzıtğ mg zu.uüuatğ Muknprmt ausuwz=r froumudnğ% Uğar$ I$ Lşdnz Uğ=$ Öt=rşuz! Rğşzj huındumul zşğmuwndkrdzg çşğu, trz Htw+plndr zu.mrz =upu=uhşı şd uwcs Sbumnwkr şd Öç+iubğ<ndkşuz Zu.uğuğr +üzumuz Uastı Srihua Itsrğouz^ hşıumuz uduüuzrr zşğmuwujndjrvzşğ^ Üşğb$ I$ Uğus Uğ=$ Uktbşuz^ S.rkuğşuz Auwğşğ İuğüri ;$ Fğe$ Tğstz^ Wumnfçni ;$ Fğe$^ Fuğeuz ;$ Fğe$ Üuöuzoşuz^ Uçğuaus ;$ Fğe$ Ndvuğ^ Auwğ Sr=uwtl Ndvuğ^ Auwuiıuzr szuwndz zşğmuwujndjrv İuaum İuğüişuz^ ausuwz=uwrz auiıuındkrdzzşğnd huıui.uzuındzşğ^ uöüuwrz çuğşğuğzşğ% Uğtı-S+zrm Şğmuzşuz^ Auwm Uiluzşuz^ Irüğuz Mrdlstömrl^ Ri=tzıtğ Buarzmt+ö^ {Suğsuğu´r <şğs ausumrğzşğ şd sşğ .sçuüğuhşı X$ Auııtoşuzr gzıuzr=z nd uznğ üğumuzndkşuz irğuauğ gzırğ auiuğumndkrdz sg! İğuar çşsz nd bndğ<çnlnğg öuğeuğndu, trz ,upmşmnpnfzşğnf$ ,uprm ndpuğmu, trz Rikuzhndlr Suwğ ?upu=uhşı T=ğts Rsus+plnd^ İuğgwtğr =upu=uhşı Brd=ğrd Mtzvr At-It-Ytjr şğşiyn.uz Muğ+ Yuwluzr İ$ Wumnç arduzeuznjr anüuçuğqndkrdzg^ Hşığni-Lşıu Brğrz+plnd^ *ğkuürdpr İ$ Uiındu,u,rz şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğeg^ Ndindjvuj Arszuğmg şd Ndindjvuj Srndkşuz fuğvndkrdzg^ İ$ Fuğeuzuzj şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğeg^ Auwnj Huığruğ=uğuzg^ Üuıgürdpr ?upu=uhşı Btğırl Iuğu *ıuhubg^ Çuzmulkg S.rkuğşuz gzıuzr=g! Muğüuerğ wuzqzu.ndsçr uzeuszşğg mg aimtrz ustz ışium suzğusuizndkşuz fğuw^ cusuznpzşğnd krdg buı çuğqğ tğ^ aşışduçuğ buğndzum znğ uknxzşğ mg çşğndtrz nd mg buğndtrz^ çuwj znğtz ul nsuz= nı=r szujrz nd uwehti aşışdşjuz çuösuçnfuzeum wuwıuüğrz^ nğ ışdşj s+ıudnğuhti 2$5 cus! Muğüuerğ wuzqzu.ndsçr cğu<uz uzeuszşğg ustz önanpndkrdz r ünğ, eğu, trz^ nğhtiör şğşmnwkg uzjztğ uziuwku= nd uğcuzufuwşl lğ<ndkşusç! ?rv uzüus mg huıuar nğ 2$5 cus ışdnpndkşusç sbumndkuwrz uwihrir wuwıuürğ sg imröçtz srzvşd fşğ< luğndu, ndbueğndkşuz nd ünandzumndkşuz öüujndsr st< huat uwi=uz sş, krdnf ndzmzerğzşğ şd şğtmnduzg uwehrir çujuxrm sr<njuxndszşğtz stmz tğ! {Lnwi´ aşxuışirlr muwuzg nğ ausuwz=uwrz ıuğnpndkşusç muğşdnğ sr<njuxndszşğz nd uğuğnpndkrdzzşğg mg iyxt ndppumr aupnğendsnf^ X$ Auııtoşuzr sş,uğsuz uwi auzerindkrdzz ul iyxşj^ ub.uğar öuzuöuz uzmrdzzşğtz sş,ukrd auwşğ aşxumuw muğünf suizumrj euğqzşlnf nğumudnğ wuwıuüğrz! Şğu.ıuhuğı şz= zuşd {Lnwi´r işyumuzuıtğ Uğus Ündğuzrz şd çnlnğ ub.uıumrjzşğndz!

Çujsuz .+i=g uğıuiuzşj nd wuwıuürğg fuğşj Hnsnzkr S.rkuğşuz fuğcuğuzr şğrıuiuğe ndindjvndarzşğtz Uilrz Irbor^ nğ buı iuandz auwşğtz sg ndztğ şd nğndz uzndzg fşğ<rz bğ<uzrz wuou. mg lişz= sbumndkuwrz öuzuöuz sr<njuxndszşğnd uxrknf! Rzvhti fşğz ul zbşjrz= uğetz^ wuwıuürğg buı çuösuçnfuzeum tğ!

Zu. zşğmuwujndşjuz +ğnduz sş,uğşulr mşziuüğumuz ür,şğg! Tiuşuz fuğcuğuzr auwşğtzr ndindjvndar^ huısuçuz^ huısumuz ürındkrdzzşğnd ı+=k$ Irmrz Uğsudşzr Srğ+plnd ausuhuğyum qşdnf muğeuj X$ Auııtoşuzr mşziuüğumuz ür,şğg^ kndşlnf uznğ uğcuzr=zşğg% kt_ nğhti uzauı şd ürğ-üğumuzndkşuz şğu.ıudnğ^ kt_ nğhti .sçuürğ şd sıudnğumuz^ nğ huğüşduığndu, t hşıumuz çuösukrd b=uzbuzzşğnf^ rim uwi+ğ ul rğşz hrır wuzqzndtğ huınduçşğ znğ b=uzbuz sg% {Smğırv Htbrlkublşuz´ nimşqnwl sşıuwlg &Irmrz Uğsudşzrr şd srdi şlnwk ndzşjnpzşğnd .+iumjndkrdzzşğnd huıotzzşğg hrır ağuıuğumşz= sşğ fupnduz krdnf/!

Wuwıuüğr çuzu.+izşğtz stmz tğ kndğ= üğumuzuütı İtğıuğ Ü+ğndond^ nğ .+işjud suizudnğuçuğ {Uxuiıup´ fthr kğ=şğtz kuğüsuzndkşuz suirz nd fşğlnd,şj uzeusulnw, ül.udnğ aşğnir mşğhuğg! Bşbışj nğ X$ Auııtoşuz wu<npu, t .nau-yrlrinyuwumuz s+ışjndszşğnf gzkşğjnpzşğnd euırz wuzqzşl rğ aşğnig nd zşğmuwujzşl uwzhrir suzğusuizndkrdzzşğ^ nğnz= ustztz huğö zrdkşğnd bndğ< .nğndzm sıu,ndszşğnd mg spşz gzkşğjnpg! Wrbşjndj nğ kuğüsuzndu, t {Uxuiıup´r sruwz uxu<rz auınğg^ rim şğmğnğeg% {Uxuiıupr srdi mnpsg´ mg ihuit kuğüsuzndkşuz^ X$ Auııtoşuz imiu, t üğşl zuşd şğğnğe auınğg^ nğ iumuwz ıumudrz mriuduğı t nd mg ihuit lğndsrz!

İtğıuğ Ü+ğndondr şlnwkrz wu<nğeşj {Uxuiıup´r kğ=şğtz kuğüsuzndkşztz buı uöeşjrm eğnduü sg^ önğ muğeuj sşğ çşsşğnd wuwızr ets=şğtz H+pni Vulmgog+plnd nd zşğmuwujndj arduzeuişzşumr uxuiıuprz fğuw hıgımnp ouzor sg suirz uzeusulnw, aşğnir sıu,ndszşğg!

Üşpşjrm wuwıuürğg buğndzumndşjud irğşlr şğüvndar Kukruzu H+ikuzr şlnwknf! Uz mrkuxuauğ Uğtı :ğrsşuzr gzmşğumjndkşusç zşğmuwujndj şğş= şğüşğ% {Üşıumr s+ı´^ {;upmu, çulşzr´ şd {İuğr irğndz şuğ´g^ şğtm şdi üşpşjrm muıuğnpumuzndkşusç ıhudnğşlnf zşğmuzşğg!

*ğnduz çuzu.+izşğtz stmz ul Mşeğnzumuz nd İusukrnw Uzuğuı Wpndkrdz fuğcuğuzr auwşğtzr şğrıuiuğe ndindjrv Uğui İuğgv+huzz tğ nğ huığuiıu, tğ .pousrı ndindszuirğndkrdz sg şd nğ wuwızndkrdz sg euğqud zşğmuzşğtz buışğndz ausuğ! Uz giud nğ Suğsuğu-r sş,uzndz .sçuürğg rğ rzzindzvnğiusşuw mşuz=rz st< mg .ıujzt znğufrhuüğr^ kuışğuüğr^ frhuüğr^ ağuhuğumuüğr^ kuğüsuzrvr nd .sçuüğuhşır auzüusuz=zşğg şd ndzr üğşkt ustz işxt ünğ,^ uğcuzuju, t üğumuz çuösukrd sğjuzumzşğnd nd b=uzbuzzşğnd^ nğnzj fğuw uwi+ğ mndüuw udşlzul auı sg şdi! {Rğ ausçudg auwub.uğarz st< uwz=uz sş, t nğ ıuig ıuğr uxu<^ uzüus sg aulthjr ıuğşmrjzşğndi çuğmuju, tr nğ Hnlritz sruwz Auııtoşuzg mg ouzvzuwrz! Ndiır uzarsz vtğ fu.i^ şğç kt sş,uausçud^ kt_ sş,ufuiıum üğnp sg auimzulnd şd auimjzşlnd ünğ,g mg ığndtğ rz,r% Szqndğrr .+i=nf {snzkucg rz=g gğu,´ stmnd sg! Çuz sg sruwz irğıi mg auzeuğışjztğ iumuwz^ Auııtoşuzr suirz hrır .+itr şd ,uz+k tr rğşz Suğsuğu-r gzest<tz´^ giud Uğui İuğgv+huz^ nğnd şlnwkz ul np<ndzndşjud <şğs ,uyşğnf!

Rğ şlnwknf zşğmuzşğndz çudumuz sş, öuğsuz= huıouxşj Btarğ ausuliuğuzr euiu.+izşğtz (ukra Stastı Ndilnd^ nğ iğıu.+irm huıüuszşğ yn.uzjşj! Uwi uğct=udnğ uzqg^ nğ auwşğtz inğfu, t nd s+ıtz mg aşıu=ğ=ğndr auw üğumuzndkşuz aşı^ zşğmuzşğg rimuhti öuğsujndj şğç imiud .+irl muznzudnğ auwşğtznf sg! Uhu uz kğ=şğtzr uzjud nd huısşj nğ Xnhtğ Auıtoşuzr üğumuzndkşuz aşı ,uz+kuju, tğ Usşğrmuwr st<^ şğç uwjşlu, tğ üğueuğuz sg şd anz ışiu, tğ X$ Auııtoşuzr aşprzumndkrdzzşğtz +ğrzumzşğ! Erışl ındud nğ judulr t nğ X$ Auııtoşuzr zsuz yrlrinyuw üğnpr sg ünğ,şğg kğ=şğtzr vşz kuğüsuzndu,^ sruwz {Uxuiıup´r uxu<rz auınğz t nğ kuğüsuzndu, nd eğndu, t gzkşğjuitğzşğnd işpuzrz fğuw! {Vt# nğ X$ Auııtoşuz sş,uzndz üğuütı sgz t^ sruwz auw sbumnwkr ausuğ vt^ Rikuzhndlr sbumnwkr^ Kndğ=rnw sbumnwkr huısndkşuz ausuğ muğşdnğ uzndz sgz t^ nğnfaşışd mğju, t üğuütır nd lğuüğnpr auzüusuz=zşğg muhşl rğuğnd^ kt_ lğuüğndkrdz gzşl^ kt iışp,uünğ,şl$ ndzr uwz=uz buı ürğ=^ nğ muğşlr t sruwz öuğsuzul! Uxrkz ndzşjuw erışlnd {İrfrlztk´ lğuınd muwuztz rğşz aşı muıuğndu, auğjuöğnwj sg^ ndğ m’git nğ ıumudrz udşlr =uz 80 ürğ= ağuıuğumndkşuz mg ihuişz´^ bşbışj üğumuzuütıg şd wuzqzuğuğşj nğ kuğüsuzrvzşğ üızndrz nd kğ=şğtzr fşğu,şz X$ Auııtoşuzr ünğ,şğg!

Auzeriufuğ Uilrz Irbor uwzndaşışd muğeuj At-It-Ytjr şğşiyn.uz Muğ+ Yuwluzr mnpst ndpuğmndu, aşxuürğg^ nğndz st< Hnliuauw =upu=umuz ünğ,rvg erışl mndıuğ aşışdşulg$

{Uğar$ I$ Lşdnz Uğ=$ Öt=rşuz

Froumudnğ Muknprmt Auwnj Kndğ=rnw

Üşğuhuw,ux Itğ^

:nğrz bznğaumulndkrdzi mg wuwızşs Qşğ uözrd^ ağudtğrz ausuğ^ nğndz ecçu.ıuçuğ hrır vmuğşzus gzeuxu<şl uğıuiuasuz ndpşdnğndkşuz sg huıouxnf!

Wnwc üzuauışlr t Qşğe Uğaruhuındndkşuz zu.uqşxzndkrdzg% auiıuındkşuze {Smğırv Htbrmkublşuz´ b=uzbuzg bznğaşlnd Iruğ Xnhtğ Auııtoşuzr^ nğ ıuizusşumzşğnd rğ uziumuğm ,uxuwndkşusç mg auğiıujzt uğşdsıuauw sbumnwkr uzeuiıuzg% ,uprm sgz ul rz= euxzulnf rğ uzqnf^ ünwz sgz ul rz= udşljzşlnf anz rğ iışp,uünğ,ndkrdzzşğnf! Uzndğuzulr t Xnhtğ Auııtoşuzr ub.nwc zşğmuwndkrdzg hnliuauw suslnw uihuğtörz fğuw nd auzğuwrz mşuz=tz zşği! Nğhti .sçuüğuhşıg 80usşuw {Znğ Suğsuğu´ +ğukşğkr^ Xnhtğ Auııtoşuzr .+i=z nd .nğandğeg srbı ndzşju, t rğ mbrx=g şd uwind rim lişlr şpu, ausuwz=tz! {Uğui´ ağuıuğumvuıuz mnpst rğ {Uxuiıup´ fthrz kğ=şğtz ağuıuğumndkrdzg Auııtoşuzr uzndzg ausumğşlr gz,uwu, t zuşd luwz auiuğumndkşuz^ ndğmt azvu, üğudnğ nd çuzudnğ üzuauıumuzzşğg luduünwz uhujnwjz şz gindu,rz!

Auoşjt= <şğsuürz öüujndszşği yn.uzjşl +ğnduz sş,uğşulrz şd zşğmuw auzğndkşuz^ rzvhti zuşd supkuz=zşği wuğuışdndkşuz^ wu<npndkşuz nd uxnp<ndkşuz!

Wuğüuz+=% MUĞ* YUWLUZ

AIY-r Irüğuzumşğır huıüusudnğ´!

Wu<nğe şlnwk ndzşjnpz tğ wuwızr eşğuiuzndar^ çşsueğrv şd üğnp Hşğondar Htğhtğşuz nğ muğeuj X$ Auııtoşuzr üğumuz ünğ,ndztndkşuz 40usşumr uxrknf huığuiındu, üğ=r sg st<tz rğ npçujşul usndiznwz% Uğk+ Htğhtğşuzr mnpst üğndu, üğndkrdz sg! Uwi üğndkrdzg mg mnvndtğ {6$35r bnüşzudnd uzışiuzşlr ousçnğeg´ şd mg .+indtğ uwz sışğsndkşuz nd çuğşmusndkşuz suirz^ önğ ndzşju, trz Npç$ Uğk+ Htğhtğşuz şd X$ Auııtoşuz!

Indındmr =upjğuznwb sşpşerzşğ ağusjndşjuz uğndşiıuütı Tğkuz Kt=rzr mnpst şd uz ul şğmnd muıuğndszşğnf şmud rğ suizumjndkrdzg çşğşlnd wuwıuüğrz^ np<ndzşlnf sş,uğşulz nd çnlnğ muösumşğhrvzşğg! Rğşz aşı sruirz çşsg çuczşlnd ağudrğndu, tğ zuşd İndğruauw ındındmuauğ Uğus Ryt=oşuz^ çuwj uz vtğ mğju, fröu iıuzul nd üul Rikuzhndl!

Ktşd +ğnduw sş,uğşulg mg ihuitğ nğ sşıuwlr ındvndkşztz şı= uğıuiuztğ rğ iğır .+i=g^ çuwj wuwıuüğr st< ynyn.ndkrdz muıuğndşjud nd Sbumnwkr Zu.uğuğr ışpumulr şlnwktz nd sşıuwlr ındvndkşztz uxu< .+i= ığndşjud X$ Auııtoşuzrz! Sşğ .sçuüğuhşıg erışl ındud nğ rğ mşuz=r ustztz şğ<uzrm +ğşğtz stmg m’uhğr^ +ğ sg nğ Uiınd,nw +ğazndkşusç mndüuğ rğşz şd örz=g mg üıztğ uwz bğ<uzrz^ şğç uğetz mg muğ,tğ kt musuj musuj imiu, tğ mnğizjzşl rğ ndcşğg^ htı= t =ubndtğ ağuhuğumtz şd uzmrdz sg ziışlnf auzüriı gztğ! {Arsu m’uzeğueuxzus nğ ıumudrz rğudndz= vndzrs^ ıumudrz rz,r ausuğ srbı ustztz muğşdnğz uwz t nğ mndüuw ustztz fşğ<g! Şğç Üşğuhuw,ux Itğg usğuz şpuzumrz +ğ sg :sçuüğuındz uwjşlşj şd rz,r musujndm sg auimjndj nğ Smğırv Htbrmkublşuzr uznduz sşıuwlrz şğmğnğeg rz,r hrır ığndtğ^ şi çudumuz ndğu.ujuw^ iumuwz htı= t ihuitr 7-8 usri^ İ$ ;zndzetz şı= hrır wuzqztrz^ şi ul ecnduğujuw^ gir rzvhti hrır ausçşğşs! *ğşğg uzjuz nd uwe +ğg auiud! Şi arsu mg zuwrs Üşğuhuw,ux Irğn< şd m’gişs$ Üşğuhuw,ux Itğ^ şkt şi arsu uwi çşstz nğşdt çux vuğıuwuwışs rim^ çzud v.+irs^ end= buı lud hrır auimzu= kt şi rzvşğ m’g öüus şd rzvşğ mg sıu,şs^ nğnfaşışd sşz= örğuğ mg ouzvzuz= 50 ıuğrt r fşğ^ 50 ıuğnduw çuğşmusndkrdz ndzrz= rğuğnd aşı! Rz= uwi 50 ıuğrzşğnd gzkuj=rz buı uzüus uğıuiuasuzr st< ,uxuwşj sşğ uöürz nd sbumnwkrz şd suizudnğuçuğ sşğ lşöndrz! Şi sş, auonw= mg öüuwr şğç ustz uzüus Hnlri mndüuğ şd uzhuwsuz m’uwjşltğ sşğ :sçuüğuındzg^ mg ziıtrz= şd sruirz mg .+itrz= uwz auğjşğnd suirz^ nğnz= sşğ ndğu.ndkrdzzşğz şz şd nğnz= zuşd sşğ ı.ğndkrdzzşğz şz! Uwi çuğşmusndkrdzg uwi+ğ auiu, t rğ üuüukzumtırz şd şi vuyuöuzj ndğu.ujuw şğç uz auw muknprmt ausuwz=r uxu<znğe Üşğuhuw,ux gzığndşjud! Çnlnği ul ışiuz= nğ uwe +ğtz uierz wu<npşjud sş, ub.ndcndkrdz sg^ znğ buğcnds sg çşğşl Muknprmt auw ausuwz=r mşuz=tz zşği! İrğşlr çuğşmuszşğ çnlnğe ul ürıt= nğ şi S.rkuğşuzjr şs! Şi uxu<rztz srzvşd ıuizgstmşğnğe euiuğuz ndiuzşjuw S.rkuğşuz fuğcuğuzr st<^ bzvşjr uwe fuğcuğuzr skznlnğıg şd uwe skznlnğır st< uxuzj mnğizjzşlnd rs euduzuz=r rz=zndkrdzi^ uxuı <ndğ .sşjr auw muknprmt ausuwz=r uhğndszşğtz! Sşz= uxuzqrz vtrz=^ şi uxuzqrzz vtr^ S.rkuğşuz fuğcuğuztz auiuz huınduçşğ uzqşğ şd uwi fuğcuğuzg znwzhti uöüuwrz t sşör ausuğ! Şğç şğrıuiuğe tr şd s+ıtz mg aşışdtr )ğuziumuz üğumuzndkşuz^ ürıtr nğ uznz= ndztrz {L’u=uıtsr (ğuzitö´g^ sş, huırd tğ uzeus gzığndrl uwe muouxrz şd uz nğ m’gzığndtğ^ srbı mg .+itğ rğ zu.nğer suirz! Şi ul arsu hrır ndötr muğo ınpşğnf uğıuwuwındrl Smğırv Htbrmkublşuzr suirz nd bşbışl uwz fuiıumg^ önğ uz mğjud .ıujzşl rğ 39 ıuğnduw muğouışd mşuz=rz st<! Rğ ustztz wuımuzbumuz .+i=şğg aşışdşulz trz$ {Uiıpşğnd ıum mu#w udşlr üşpşjrm çux =uz şpçuwğ çuxg^ şpçuwğ şz= sşz=´^ huısşj! Sş,uğşul X$ Auııtoşuz wşınw muğeuj zuşd kğ=şğtznf bznğaumulndkşuz .+i= sg% ndppndu, uwi audu=nwkr muösumşğhrvzşğndz şd wuwıuüğr suizumrjzşğndz!

Mnzeumr gzkşğjndstz nd sşıuwlr ındvndkşztz uxu<^ fşğ<rz şlnwk ndzşjnpz tğ Sbumnwkr Zu.uğuğr ışpumul^ Htw+plndr zu.mrz =upu=uhşı Uastı Srihua Itsrğouz^ nğnd .+i=şğg luduünwzi mg jnlujztrz +ğnduz .nğandğeg! Uz giud nğ çnlnği ul sbumnwkr nd uğndşiır^ mşuz=r nd auwğşzr=r oumuıuüğr şpçuwğzşğ şz=^ nğnfaşışd auwşğtz mg .+irz=^ kğ=şğtz mg üğşz= nd =ğışğtz mg irğuauğrz=! {Sşz= çnlnği uwi şğmğr çuösusbumnwk .ouzmuğr st< sşğ wuındm ışpg ndzrz=^ uwi şğmrğg sşğ çnlnğr uhuüuz t! Uauduirm lişjrz=^ şlnwk ndzşjnpzşğ bşbışjrz nğ Xnhtğ Auııtoşuz imiu, tğ kğ=şğtznf üğşl^ çuwj wşınw buğndzumu, t rğ üğumuzndkrdzg iışp,şl auwşğtznf! Uz mğju, t sşğ oumuıuüğr auiuğumuj nihzşumzşğtz iışp,uünğ,ndkrdzzşğ ezşl işpuzrz fğuw! Sıudnğumuz suğend sg ausuğ ustztz sş, sğjuzumz t ışizşl nğ rğ üğumuzndkrdzg auimzulr t çnlnğrz! Auw muknprmt ausuwz=r mnpst Xnhtğ Auııtoşuzrz wuzqzndu, uwi sşıuwlg srucusuzum jnwj mndıuw nğ suğerm auimju, nd irğu, şz rğ iışp,uünğ,ndkrdzzşğg! Mg supkşs nğ uwi sş,uzndz üğuütır iışp,uünğ,ndkrdzzşğz nd uwi muğşdnğ sşıuwlg ,uxuwşz çuğr=r^ çuğşmusndkşuz nd şpçuwğndkşuz! Qşör mg yn.uzjşs zuşd Sbumnwkr nd Öç+iubğ<ndkşuz Zu.uğuğ Stastı Zndğr Tğinwr şd Zu.uğuğndkşuz usçnp< uzqzumuösr bznğaudnğndkrdzzşğg´^ giud Uastı Srihua Itsrğouz!

Uwzndaşışd çşs ağudrğndşjuz Auw Muknprmt şmşpşjdnw Auwğşğ Fuğeuz ;$ Fğe$ Üuöuzoşuz şd Sr=uwtl Ndvuğ^ nğnz= auwşğtznf nd kğ=şğtznf muğeujrz Uğar$ I$ Lşdnz Uğ=$ Öt=rşuzr mnzeumg! Mnzeumr gzkşğjndstz şı= sş,uğşul X$ Auııtoşuz zşğmuzşğnd ,uyşğnd gzest<tz iıujud rğ huğüşdg$ Lşdnz Uğ=$ Öt=rşuz auzeriudnğuhti uznğ mndğ,=g öuğeuğşj {Smğırv Htbrmkublşuz´ sşıuwlnf nd uğıuiuzşj audu=nwkr andim çuz=g! Muknprmt Ausuwz=r Froumudnğ Lşdnz Uğ=$ Öt=rşuz^ np<ndzşlnf ardğşğz nd huındumuz ardğşğg^ giud nğ sş, wndöndsnf t nğ uwi şğmğnğe uzüus sşğ uöürz buı uğcuzuhuırd öudumzşğtz stmndz mg wuzqzt Smğırv Htbrmkublşuzr uznduz b=uzbuzg şd m’ndöt auiıuışl kg r#zv zhuıumnf mg wuzqzndtğ$ {Uzüus sg şğç mg .+itr stmnd sg aşı şd rz,r m’gitğ nğ nf nğ uğetz rğ ausçudz ndzr^ auğm vmuw uwe uzqg huğüşduığşlnd^ uırmu mşğhnf sg :nğağeuwrz muğüşğndz wuındm şğşdnwk tğ^ çuwj şi rğşz gir nğ uırmu nğnb auındu,r sg mus cusuzumr sg wuındm nğnbnds sg vt^ çuwj b=uzbuzg mg ığndr^ huğüşduığndkrdzg mg muıuğndr n_v kt sş,uğşulrz ausuğ^ uwl sşğ znğ işğndzerz ausuğ^ sşğ cnpnfndğerz ausuğ^ nğhtiör ouzvzuz= sşğ uğct=zşğg şd zsuzrz= uznzj! Aşışduçuğ u_wi t rsuiıg şd şğmğnğe^ uwiışp hrır yuyu=tr buı ausux+ı .+irl Smğırv Htbrmkublşuzr suirz! Şi buı ndğu. şs nğ yux= Uiınd,nw cusuzumrz uwi sşıuwlrz uxu<rzg wuzqzu, şz= lndiuanür Uğu Mrdltğrz şd arsu mg supkşs nğ X$ Auııtoşuzrz^ nğnd ,zzeşuz ıuğşeuğqz tğ uzjşul Mrğumr^ Uiındu, znduöuünwz 100 ıuğr bznğat şd sşz= ul sruirz ı+zşz=^ nğnfaşışd Hğ$ Xnhtğg sşğ ausuwz=rz nd usçnp< auw cnpnfndğerz huğ,uz=r uğcuzr öudumzşğtz stmz t´^ bşbışj Üşğuhuw,ux Itğg nd wşınw muğo .+i=şğnf uzeğueuğqud zuşd fupusşxrm Smğırv Htbrmkublşuzr fuiıumrz!

Uwi yuxudnğ ürbşğg rğ fşğ<umtırz auiud^ şğç X$ Auııtoşuz nd Üşğuhuw,ux Itğg sruizuçuğ mığşjrz {Kuduz´ üğ=r mnp=r zmuğnf öuğeuğndz muğmuzeumg şd sruizuçuğ gzendzşjrz çnlnğ zşğmuzşğndz bznğaudnğndkrdzzşğz nd çuğşsupkndkrdzzşğg!

Muğüuerğ wuzqzu.ndsçr mnpst iuğ=ndu, tğ buı gzırğ ausueuszşğnf lşjndz gzendzşlndkrdz sg^ nğhti lğndsg uwi çuğqğusumuğeum auzerindkşuz!

\\\

SUĞSUĞU-r uzqzumuösg rğ .nğrz bznğaumulndkrdzz nd şğu.ır=g mg wuwızt Muknprmt Auw ausuwz=r Froumudnğ Uğar$ I$ Lşdnz Uğ=$ Öt=rşuzrz^ Muğüuerğ Wuzqzu.ndsçrz^ wuwıuüğr çnlnğ suizumrjzşğndz nd ausuwz=uwrz auiıuındkrdzzşğnd fuğrvzşğndz^ Suğsuğu-r sş, gzıuzr=rz^ nğnz= çnlnğg sruizuçuğ şğtm uzsnxuzulr şğşmnwk sg huğüşdşjrz sşğ :sçuüğuhşırz nd huısndkşuz wuzqzşjrz Hnliuauwndkşuz yuxudnğ huısndkşuz znğ t< sg şdi!

Z$ İ$

http://www.normarmara.com

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...