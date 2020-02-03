ABD’deki dolandırıcılık davası Türkiye’ye uzandı!

ABD’nin Salt Lake City kentinde Türkiye’yi yakından ilgilendiren dolandırıcılık davası başladı. Biodizel ürettiklerini iddia edip ABD Hazinesi’ni 511 milyon dolar dolandıran ve Türkiye’ye kaçmak için bindikleri uçaktan indirilip tutuklanan Kingston kardeşler, Salt Lake City’de hakim karşısına çıktı. Kara paranın bir ucunun Türkiye’de olduğu iddia edildi.

ABD’nin Salt Lake City kentinde dikkat çeken bir kara para aklama ve dolandırıcılık davası görülmeye başlandı. Biodizel ürettiklerini iddia edip ABD Hazinesi’ni 511 milyon dolar dolandıran ve Türkiye’ye kaçmak için bindikleri uçaktan indirilip tutuklanan Kingston kardeşler, Salt Lake City’de hakim karşısına çıktı. Kara paranın bir ucunun Türkiye’de olduğu iddia edildi.

Deniz Haber Ajnası’ndan Recep Canpolat’ın haberin göre, sahte işlemlerle teşvik ve vergi iadesi adı altında, ABD Hazinesi’ni yarım milyar doların üzerinde dolandırdıkları iddia edilen Kingston Kardeşler ve ortakları Ermeni asıllı Türk vatandaşı Lev Aslan Dermen’in davası, Salt Lake City Federal Mahkemesi Yargıçı Jill Parish’in açtığı oturumla start aldı.

PARA TÜRKİYE’YE Mİ AKTARILDI?

Mahkeme tutanaklarına göre; “Kingston Kardeşler” olarak bilinen Jacob ve Isaiah Kingston’ın, Washakie Renewable Energy (Washakie Yenilenebilir Enerji) isimli şirket üzerinden, ABD Hazine Bakanlığı’nı 500 milyon doların üstünde dolandırdığı iddia edildi. Zanlıların vergi iadesi adı altında 511 milyon doları ABD Hazinesi’nden aldığı, paranın 200 milyon dolarlık bölümünün Sezgin Baran Korkmaz üzerinden Türkiye’ye sokulduğu iddia edildi.

ABD HAZİNESİ NASIL DOLANDIRILDI?

Kingston Kardeşler, Utah’ın tümünde reklam kampanyaları ile çiftliklerden topladıkları çöpler, kullanılmış yemek yağları ve diğer atıkları biodizel yakıtlara çevirdiklerini devlete bildirdiler. ABD Hazine Bakanlığı da atıkları biodizel’e dönüştürdükleri için Kingston kardeşlere galon başı (3.5 litre) bir dolara yakın teşvik verdi. İşin aslı, yapılan araştırmada ortaya çıktı. FBI’ın yaptığı araştırmada, Kingston kardeşlerin biodizel üretmediği, başta Panama olmak üzere birçok ülkeden ve kendilerine ait paravan şirketler üzerinden yakıt temin ettiği belgelendi. Sahibi oldukları Washakie şirketine soruşturma açılınca, Kingston kardeşler ABD’den İstanbul’a gelmek istediler. FBI iki kardeşi, uçak havalanmadan gözaltına aldı ve tutukladı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞTI?

İddianamede, dolandırıcılığın nasıl işletildiğine dair bazı örnekler de yer aldı. İddialardan biri şöyle: 2013 yılı başında Kingston kardeşler Panama’da bir paravan şirket kurdu. İddianamenin (41-main 9/11/18) 17. sayfasındaki bilgilere göre British Virgin Islands’da kurulan ve Atrum Limited adındaki bu şirkete Houston’dan 3.3 milyon galon sıvı yakıt gönderildi. Washakie, paravan şirketten gönderilen yakıtı satın aldı ve Panama terminalden gemiye yükleyip, sonra indirip yeniden Houston’a gönderdi ve bu yakıtın B100 dizeli olduğu yönünde doküman hazırlayarak, ABD Hazinesi’nden 511 milyon dolar aldı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ AYRINTISI

Davadan sorumlu Washington D.C. Başsavcılığı’na bağlı özel yetkili savcısı Leslie Goemaat’ın 2018 yılının Ağustos ayında yayınladığı ilk iddianameye göre, Kingston Kardeşler’in ABD Hazine Bakanlığı’ndan aldığı teşviğin büyük bölümünün adresinin ise Türkiye olduğunu belirtildi. Kardeşler, bu paralarla Türkiye’de evler, villalar, arsalar aldı ve özellikle ecza sektörüne büyük yatırım yaptı. Ayrıca Türkiye’de BDDK’dan aldıkları izinle, Jacop Kingston’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını üslendiği Mega Varlık isimli bir finans şirketi kurdular. Bütün bunların aracılığını, Kingston’ları Sezgin Baran Korkmaz ile tanıştıran ve şu anda davanın tek tanığı olarak tutuklu bulunan Lev Aslan Dermen yaptı.

TÜRKİYE NEDEN TERCİH EDİLDİ?

Başsavcılık hazırladığı iddianamede; Türkiye ayağı ve SBK Holding’i yorumlarken, ABD Hazinesi’nden alınan milyonlarca doların Türkiye’ye aktarılmasının ana nedeninin, paranın izinin kaybedilmesi olarak nitelendirdi. Ağustos 2018’de yakalanan kardeşler önce Türkiye’deki varlıklarını inkar ettiler. Ardından, FBI’ın ofislerinde yaptığı aradama ortaya çıkan belgelerden sonra, bağlantıyı kabul etmek zorunda kaldılar.

Türkiye’nin tercih edilmesinin nedeni ise yine iddianamenin 10. sayfasında şu şekilde belirtildi; “Sanık Isaiah Kingston ABD hükümetinin bu paraların tam olarak nerede kullanıldığı yönünde bir açıklama getiremediğini öne sürmesi doğrudur. Çünkü Isaiah Kingston paraları Türkiye’ye göndermiştir. Özel Ajan Wade Berrett’in söylediği gibi Türkiye’den finansal bilgi almak son derece güçtür. İşte bundan dolayı ABD savcılığı sanıklar Isaiah ile Jacob Kingston kardeşlerin Türkiye’yi bu dolandırılarak elde edilen paraların öncelikle adresi olarak seçtiğini kaydetmektedir” denildi.

Kingston ailesinin üyeleri Jacob ve Isaiah, tutuklandıktan sonra kefaletle serbest kalmak istediler ancak yargıç tarafından Türkiye’ye kaçma endişesi nedeniyle bu talip reddedildi. Suçlamayı kabul eden kardeşler Reza Zarrab’a benzer şekilde itirafçı olmak için başvuruda bulundular. Kingston Kardeşler, önümüzdeki günlerde savcılığın itirafçısı olarak yeniden mahkemeye çıkacaklar.

Öte yandan, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Utah eyaletinde görülen davada “tutuklanmama garantisi” verilmesi durumunda tanık olmak istedi. Savcılık, Korkmaz’ın bu talebini reddetti.

Kaynak Yeniçağ: ABD’deki dolandırıcılık davası Türkiye’ye uzandı!

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