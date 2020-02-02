Kudüs, kipalılar ve Hahambaşı

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31 Ocak 2020 günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde 28 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan ‘Yüzyılın Planı’ hakkında da yorumlarını paylaştı.

“Filistin’i yok edecek bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz.” diyen Erdoğan, konuşmasında Yahudileri hedef olarak da gösterdi.

Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin tek taraflı olarak yaptığı açıklama sebebiyle İsrail Devleti’ni suçlamış, Dünya üzerindeki tek Yahudi devletini korsan, zalim ve doyumsuz olarak adlandırarak, Yahudilerin kendilerine ait bir devleti olması fikrine karşı çıktı. ‘Filistin topraklarında korsan bir şekilde kurdurulan İsrail haksız ve hukuksuz şekilde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Zalimin gözü kana da doymaz mala da. İsrail’in de doymuyor. Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen planı devreye almaya çalışılıyor. Şimdi utanmadan sıkılmadan Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin’den mahrum etme gayreti içindeler.‘

Erdoğan, Yahudilerle dost olan ve onları destekleyenleri de eleştirdi. Erdoğan Yahudilere, yani onun deyişiyle ‘başı kipalı olanlara’ destek olan herkese ve tüm ülkelere yazıklar olsun dedi. ‘İslam ülkelerinin tavırlarına baktığımızda halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan sesin çıkmıyor sesin. Ne zaman çıkacak? Umman, Bahreyn, Abu Dabi yönetimi. Oraya katılıp bir de alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan eller bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecekler? Başlarında kipalarla oturanlar da alkış tutuyor onlar da alkış tutuyor. ‘Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.’ Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de barışın anahtarı Kudüs’tedir. İsrail’i cesaretlendirecek herkes ortaya çıkacak vahim sonuçlardan sorumludur. Türk medyasını neden almadınız toplantıya? İşte bunların basın özgürlüğü anlayışı bu.’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 29 Ocak’ta Türkiye Yahudi Toplumu ile gerçekleştirdiği ve basına kapalı olan toplantıya da gönderme yaparak, Hahambaşı İzak Haleva’yı uyardığını belirtti. Erdoğan’a göre Türkiye Yahudi toplumunun Ortadoğu planına karşı sessiz kalmaması ve dik durması gerekmekte. ‘Bizim burada ayrıca Hıristiyan dünyasına mesajımız var. Hıristiyan dünyanın buna sahip çıkması lazım. Bu işin başını çeken Sayın Trump, Hıristiyan değil mi? Hıristiyan dünyası buna karşı sessiz kalmayacaktır. Onların da burada dik durması lazım. Ben dün beni ziyarete gelen hahambaşını da bunu söyledim. Bizim Musevilere karşı en küçük bir düşmanlığımız yoktur olamaz.‘

Cumhurbaşkanı konuşması genelinde pek çok İsrail Devleti’nin meşruiyetini sorgulayarak, Yahudilere destek olunmaması gerektiğinin altını çizerek ve Hahambaşı’na İsrail’e karşı tutum sergilemesini söyleyerek Yahudileri ötekileştirdi ve antisemit davranışlarda bulundu.

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http://www.avlaremoz.com/2020/02/02/kudus-kipalilar-ve-hahambasi/

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