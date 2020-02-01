Macron’dan savaş gemisi

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim, bir krize doğru yol alırken Fransa’dan dikkat çeken bir adım geldi. Fransa, Yunanistan’ı desteklemek için bölgeye savaş gemileri göndermeye karar verdi.

Türkiye’nin Libya’yla 27 Kasım’da imzaladığı deniz sınırı anlaşması nedeniyle Avrupa Birligi (AB) ile yaşadığı gerilim derinleşiyor.

Yunanistan’ı desteklemek için bölgeye savaş gemileri göndermeye karar veren Fransa’nın bu hamlesi Atina’da memnuniyetle karşılandı.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gemiler için ‘barışın garantörü’ yorumunu yaptı. Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmamuel Macron ile Paris’te yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Miçotakis, “Doğu Akdeniz’deki farklılıkları sona erdirmenin tek yolu uluslararası hukuktan geçiyor. Yunanistan ve Fransa yeni bir stratejik savunma çerçevesi arıyor” dedi.

‘DÜŞMANCA EYLEMLER’

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri ve Libya ile yaptığı deniz yetki alanı mutabakatı Atina ile Ankara arasındaki gerilimi körüklüyor. Miçotakis de ‘düşmanca eylemler’ dediği bu hamlelere karşı Avrupa Birliği’nden destek istiyor.

Macron daha önce de Yunanistan ile stratejik bağlarının olduğunu vurgulamış ve Türkiye’yi bölgede gerginliği artırmakla ve Libya’da verdiği sözleri tutmamakla suçlamıştı. Macron, Avrupa’nın bu stratejik bölgesinin güvenliğinin sağlanması için Fransız donanmasının varlığını artıracağını ifade etmişti.

ERMENİLERLE BULUŞTU

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, çarşamba günü Fransa Ermeni Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nin (CCAF) düzenlediği yıllık akşam yemeğine katıldı. Macron, Ermeni Soykırımı’nın reddinin cezalandırılmasına yönelik Ermeni kuruluşlarından gelen taleplerle ilgili hukuki bir çalışma yapıldığını açıkladı.

Macron, gecede Osmanlı’nın çöküş dönemi, Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Soykırımı alanlarında çığır açıcı araştırma ve kitaplarıyla tanınan tarihçi, Prof. Taner Akçam’la koyu bir sohbet gerçekleştirdi.

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni soykırımını da kapsayacak şekilde ‘bazı suçların reddinin suç sayılmasına’ ilişkin yasanın ilgili hükmünü iki yıl önce iptal etmişti.

https://www.olay.com.tr/macrondan-savas-gemisi-519211

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