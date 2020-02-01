Kapadokya’nın görkemli yapısı Aziz Nikola Manastırı

Aziz Nikola Manastırı, Kapadokya’nın Mustafapaşa (Sinasos) kasabasının 1 km güneyinde peribacaları ve üzüm bağları arasında çok iyi korunmuş, eşsiz güzellikte tarihi bir yapı.

Manastırın kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte iç narteksinin duvarlarındaki isim ve tarih içeren oyma yazılardan 1870 – 1877 yıllarında onarım geçirdiği anlaşıldığından dolayı 1855 yılından önce inşa edildiği düşünülüyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Manastır; içine kilisenin oyulduğu monolitik kaya kütlesi –peribacası- ile avlu ve bahçe içinde bulunan mekanlardan oluşuyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Aziz Nikola’ya, iç içe iki yuvarlak kemerli, bezemeli bir kapıdan bahçe bölümüne giriliyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Yuvarlak kapı kemerinin alnında Grek harfleri ile ; “Oayios Nikolaos” (Aya Nikola) yazısı yer alıyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Kilise ve avlunun güney batısında kilisenin mutfağı olarak kullanıldığı bilinen değişik kotlarda odaların oyulduğu bir peribacası bulunuyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Avlu üst kotunda 41 adet mezarın bulunduğu kilisenin mezarlığıyla karşılaşıyorsunuz. Mezar taşlarının bir kısmının kırılmış olmasından, mezarların zaman içinde yağmalanmış olduğu sonucu çıkıyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Avludaki iki kotu ayıran set duvarındaki sarmaşıklara eski Rum geleneklerinin devamı olarak yerli halk tarafından dilek çaputları bağlanıyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Oldukça düzgün bir kaya yontma işçiliği ile yapılan manastırın iç mekanları günümüze kadar bu özelliğini korumuş. Yapıda kaya oyma tekniği dışında kagir yapı malzemesi olarak; litik ve bazatik tüf yapı taşları kullanılmış.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Yapının iç mekan kapı-pencere doğramalarında ahşap yapı malzemesinin bir çok Ortadoks-Rum kiliselerinde görüldüğü gibi yoğun biçimde kullanıldığı anlaşılmakta.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Ancak bu malzemelerin doğal tahribatlar ve yağmalamalar sonucu günümüze ulaşan örneği olmamış.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/kapadokyanin-gorkemli-yapisi-aziz-nikola-manastiri/

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