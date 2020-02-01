İsveç, Ermenistan – AB Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşmasını onayladığını bildirdi

İsviçre, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşması’nın (CEPA) onaylama sürecini 31 Ocak 2020 tarihinde tamamladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Anna Naghdalyan tarafından “Facebook”ta yapılan açıklamaya göre İsveç, CEPA’nın onaylanması için gerekli iç süreçleri tamamladığını, Avrupa Konseyi ile AB Konseyi Genel Sekreterliği’ne bildirdi.

Böylece İsveç, bu konuda Genel Sekreterliği’ni bilgilendiren 19. ülke oldu. Slovenya, Belçika ve Fransa da gerekli iç süreçleri tamamladı, ancak bu konuda Genel Seketerliği’ni henüz bilgilendirmedi.

Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşması, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında 24 Kasım 2017 tarihinde Brüksel’de imzalandı. AB üye tüm ülkeler tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olan anlaşmayı onaylamayan diğer az sayıdaki ülkede de onaylama sürecinin en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/01/İsveç-Ermenistan-AB-İşbirliği-Anlaşması/174955

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