İspanya’nın Ontinyent Belediyesi Kent Konseyi Ermeni Soykırımı’nı tanıdı – Ermenistan Kamu Radyosu

İspanya’nın Ontinyent Belediyesi Kent Konseyi Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. ‘Ararat’ Ermeni Birliği tarafından sunulan, Osmanlı tarafından insanlığa karşı işlenen suçu ve Türkiye yöneticilerinin inkarcı politikasını kınayan dilekçe, Belediye Konseyi’nin 3 partisinden ikisi tarafından kabul edildi.

Ontinyent yöneticileri, Türkiye ve İspanya yöneticilerine Ermeni Jenosidi’ni tanıma çağrısında bulundu. ‘Ararat’ Ermeni Birliği temsilcilerinden Ararat Ghukasyan: “Bugün sadece Ermeni halkı ve İspanya Ermenileri için değil, Ontinyent kenti için de tarihi bir gün zira şehrimiz, Ermeni Soykırımı’nı tanımış 30’u aşkın kent arasında yer aldı” diye vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu

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