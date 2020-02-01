Ermenistan Cumhurbaşkanı: Ermeni Soykırımı’nı tanımayan İsrail Antisemitizm’e karşı mücadelesinde zafer kazanamaz – Ermenistan Kamu Radyosu

‘Jerusalem Post’ gazetesine konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan: “Ermeni Soykırımı’nı tanımayan İsrail, Antisemitizm’e karşı mücadelesinde zafer kazanamaz” dedi.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Holokost Uluslararası 5. Forumu’na katılmak amacıyla İsrail’de bulunan Ermenistan Devlet Başkanı’nın belirttiğine göre Ermeni halkının büyük bir kısmı, Osmanlı tarafından bir buçuk milyon erkek, kadın ve çocuklara karşı işlenen kitlesel katliamı resmen tanımak istemeyen İsrail’in mantığını anlamıyor.

Armen Sargsyan: “Birçok Ermeni, aynı trajediyi yaşayan İsrail’in, Ermeni Jenosidi’ni tanımadığının nedenlerini sorguluyor. Bu sorunun hiçbir mantıki cevabı yoktur. Sebeplerinin, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin olduğunu söyleyemem. Bi;indigo üzere İsrail’in Türkiye ile ilişkileri var. Bugün bu bağlar iyi olurken yarın öbür gün kötüleşebilir. Fakat hakikat her zaman hakikat kalır” şeklinde konuştu.

Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın vurguladığına göre insani trajedinin tanınması, sırf ahlaki bir konudur. Armen Sargsyan bir gün İsrail’in Ermeni Jenosidi’ni tanıyacağını ümit ettiğini de dile getirdi ve “Bu tanıma da, İsrail Devleti’nin çıkarlarına bağlı olmamalıdır” diye kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu

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