Elçi Arman Navasardyan: Ermenistan Turancılığa (Pantürkizm) karşı bir kaledir – Ermenistan Kamu Radyosu

‘24TV’ kanalına konuk olan Elçi Arman Navasardyan’a göre Ermenistan’ın Turancılığa karşı bir kale olduğu için Çin ve Rusya Federasyonu buna değer veriyor.

Navasardyan’ın belirttiğine göre 1998 yılında Artsakh (Dağlık Karabağ) konulu müzakereler formatında yapılan değişiklik yanlıştı zira Artsakh’ın da bu görüşmelere katılması lazım. Elçinin fikrince Artsakh sorununda toprak tavizleri söz konusu bile olamaz.

Sayın Navasardyan’ın yaptığı açıklamaya göre bugün zor jeopolitik süreçler yaşanıyor ve Rusya Federasyonu, Türkiye, İran, ABD bunların en faal katılımlarıdır. Dolayısıyla bizim riske ve tehlikelerin farkında olup zekice davranmamız gerekir.

Elçiye göre hiç değişmeyen Türkiye’nin saldırgan tavrı ise aynı kaldı. Bunun için Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizi daha fazla derinleştirmemiz şarttır.

Ermenistan Kamu Radyosu

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