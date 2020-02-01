BBC’de Ermenistan’da şarapçılığı anlatan “Acaba şarap Ermenistan’da devrime yol açtı mı?” başlıklı bir makale yayımlandı – Ermenistan Kamu Radyosu

BBC’de yer alan “Acaba şarap Ermenistan’da devrime yol açtı mı?” başlıklı makaleye göre Yerevan’da bulunan şaraplar sokağında çok sayıda şarap restorantları bulunuyor.

Makalede şarap restorantlarının bulundukları Yerevan’ın Saryan caddesi, bu konuda Ermenistan’ın biriktirdiği büyük tecrübe, Ermenistan’ın Areni bölgesinde korunan şarap gelenekleri anlatılıyor.

Osmanlı’da Ermenilere karşı işlenen kitlesel katliamları, Sovyet yılları, Ermenistan’ın bağımsızlığa kavuşması gibi konulara da yer veren makalede Türkiye ve Azerbaycan’ın, Ermenistan ile sınırlarını kapalı tuttukları da kaydediliyor.

Makale yazarının hatırlattığına göre ‘The Economist’ gazetesi, 2018 yılında Ermenistan’ı yılın ülkesi olarak ilan etmişti. Ermenistan’da 2018’de Kadife Devrim’in yaşandığı da anımsatılıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu

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