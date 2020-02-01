Azerbaycan’da beden eğitimi öğretmeni Avrupa şampiyonunu öldürdü

Azerbaycan’ın Şamahı şehrinde bir cinayet gerçekleştirildi. Şamahı şehrin sakinlerinden 1991 doğumlu Orhan Gaciyev kendi hemşerisi olan 1995 doğumlu Ruslan Surkhayev’i bıçakladı.

5 bıçak darbesi alan Surkhayev olay yerinde hayatını kaybetti.

Orhan Gaciyev Şamahı Hümaniter kolejinde beden eğitimi öğretmeniydi. Bakü’de düzenlenen Budo Dünya Kupasında ikinciliği kazanmıştı.

Öldürülen Ruslan Surkhayev ise Avrupa Güreş şampiyonuydu ve Dünya Güreş Şampiyonasında da ikinici sırada yer almıştı.

Cinayetin sebepleriyle alakalı herhangi bir bilgi henüz açıklanmadı.

ERMENİ HABER AJANSI

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