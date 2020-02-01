Ankara’da Holokost anması

Murat Yetkin: Ankara’da Holokost anması

Gazeteci Yetkin, Auschwitz toplama kampının kurtarılışının 75’inci yıl törenlerini ve Hahambaşı İsak Haleva’nın hikayesini anlattı. Türkiye-İsrail ilişkilerine de değinen Yetkin törenden bir gün önce Yahudi Cemaatinin Hahambaşı Haleva liderliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiğini ama ziyaretin öncesinde veya sonrasında bir açıklama yapılmadığını ifade etti.

DUVAR – Gazeteci Murat Yetkin kişisel blogunda Nazilerin Auschwitz toplama kampının kurtarılışının 75’inci yılında, Holokost kurbanlarını anmak için 30 Ocak’ta düzenlenen töreni yazdı. Ankara Sinagogu’ndaki törende yaşananlara ve Hahambaşı İsak Haleva’nın hikayesine odaklanan Yetkin İkinci Dünya Savaşı yıllarında Paris’teki Türk diplomatların Yahudi avına karşı verdikleri mücadeleyi anlattı.

Bu yılki tören ve etkinliklerin düşük profilli tutulduğunu aktaran Yetkin bu durumu Türkiye-İsrail ilişkilerinde son yıllarda artan bozulmaya ve Donald Trump’ın 29 Ocak’ta açıkladığı ve Türkiye’de tepki çeken Ortadoğu planına bağladı.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

“Tören ve etkinliklerin düşük profilli tutulmasının başlıca nedeni, Türkiye’de belli İslamcı ve milliyetçi grupların, Türkiye-İsrail ilişkilerinde son yıllarda yaşanan bozulmayla birlikte Yahudi cemaatine önyargılı bakış ve olumsuz algısının artması. Radikal İslamcı gruplar Musevi cemaatini doğrudan hedef alırken (El Kaide’nin 15 Kasım 2003’te İstanbul’daki iki sinagog saldırısında 23 kişiyi öldürdüğünü hatırlayalım), İslamcı, hatta hükümet yanlısı medyada sık sık (İsrail hükümetini eleştirmenin ötesinde) Yahudi-karşıtı yazılar yer alıyor. Sadece AK Parti değil, önceki Türk hükümetleriyse Cemaatin uluslararası etkisini Türk dış politikasına destek vermekte kullanmasını isteyegeldi.

Bu çelişki Erdoğan hükümetinin duruşunu da etkiliyor. Örneğin, ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Ocak’ta açıkladığı ve Türkiye’de her kesimin tepkisini çeken İsrail yanlısı Orta Doğu planı olmasaydı, 2005 yılında ABD’deki Yahudi topluluğu tarafından ödül verilen Erdoğan’ın 30 Ocak’ta Yahudi Cemaatini kabulünde belki de Holokost Kurbanlarını bir açıklamayla anması mümkün olur muydu? Sormaya değer.”

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