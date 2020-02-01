12 yaşındaki Ermeni kız Rusya’da rekor kırdı ve en geniş ses diyapazona sahip çocuk olarak tanındı (video)

Armenia Sputnik haber ajnasının sunduğu bilgilere göre Milen adlı Ermeni kız Ermenistan’ın Gyumri şehrinde doğdu, fakat 9 yaşından beri ailesiyle Moskova’da yaşıyor. Şarkı söylemeye 6 yaşından itibaren başladı ve çok vakit geçmeden farklı şarkı yarışmalarında birincilik ödülleri kazandı. Şimdi artık solo konserler veren Milena profesyönel şarkıcı olmayı hayal ediyor.

12 yaşında olan Ermeni kız ayrıca Rusya’da rekora imza attı ve en büyük diyapazonlu (5 oktava) çocuk ünvanını kazandı.

Bu yeteneği çok tesadüfen ortaya çıktı. İlk annesi onun geniş ses diyapazona sahip olduğunun farkına vardı ve geliştirmeye başladı o yeteneği.

Milen Müzik okukuna gitmiyor ve her şeyi kendi başına annesinin yardımıyla öğreniyor. Onun sözlerine göre müziği kalbiyle hissediyor.

Onun şarkı listesinde farklı dillerden değişik hitler yer alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/01/Ermeni-kız-Rusya-rekor-şarkı/174972

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