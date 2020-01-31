Tuna Arman’a çok sert tepki: Tarikat ve şeyhten rahatsız ise Ermenistan’a yerleşsin

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Tuna Arman’ın ‘Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir Akut köpeği kadar faydası yok’ şeklindeki alçak paylaşımına tepki gösteren Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren, ” Kendisine sanatçı diyen bu kepazenin yaşadığı şehir İstanbul, bir Şeyh olan Akşemseddin Hazretlerinin talebesi Sultan Fatih tarafından fethedilmiştir.” dedi.

Taha Emre ÖZDEMİR

Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren, Tuna Arman’ın ‘Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir Akut köpeği kadar faydası yok’ şeklindeki alçak paylaşımına ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu. Arman işle ilgili araştırma yaptığını söyleyen Özveren, “Tuna Arman kimmiş diye bir araştırma yapınca karşıma doğru düzgün izleyicisi olmayan dizilerde genellikle ‘gerizekalı’ rolünde oynayan bir karakter çıktı. Bu yüzden bu konudaki yorumumu bir gerizekalıya anlatır gibi yapacağım.” dedi.

Özveren Sultan Alparslan’ın Malazgirt zaferini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Bu vatan topraklarına 1071 yılında Malazgirt ile girilirken ordunun Komutanı bir Şeyhin önünde diz kırmış Rahle-i Tedrisi’nden geçmiş Sultan Alparslan idi. Alparslan’ın o gün 50 bin kişilik ordusuna Namaz kıldırdığını da biraz tarih okuyarak öğrenebilir.”

“Kendisine sanatçı diyen bu kepazenin yaşadığı şehir olan İstanbul ise, bir Şeyh olan Akşemseddin Hazretlerinin talebesi Sultan Fatih tarafından fethedilmiştir.” diyen Özveren, sözlerini “Tarikat ve Tasavvuftan , Ulema ve Şeyhten rahatsız oluyorsa Yunanistan ve Ermenistan’a gitmesini öneriyorum.” ifadeleri ile tamamladı.

https://m.yeniakit.com.tr/haber/tuna-armana-cok-sert-tepki-tarikat-ve-seyhten-rahatsiz-ise-ermenistana-yerlessin-1039871.html

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