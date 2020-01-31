Şişli Spor Kulübü son 12 arasına kaldı

74 yıldır Türk sporuna hizmet eden ve birçok branşta yarışan Şişli Spor Kulübü, Futsal 1. Liginde ikinci tura yükseldi.

FF Futsal Liginde, 24 takımın katılımı ile oynanan 1.Eleme grup müsabakaları sona erdi. 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara, Erzurum, Kocaeli ve Konya illerinde yapılan karşılaşmalar sonunda gruplarını ilk 3 sırada bitiren toplam 12 takım, 2. Eleme Grubu maçlarında oynama hakkını elde etti. Kocaeli Grubunda, Sakarya Kuruderespor, Piyalepaşa ve Şişlispor 2. Eleme Grubuna yükselen takımlar oldu.

İzmit, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Tekirdağ Gençlikgücü Sporu 9-3 mağlup eden Şişli Spor Kulübü, ikinci tura yükseldi.

Türkiye Futsal Liginin ilk 12 takımı arasına girmeyi başaran ve Mehmet Okuducu ile Taner Şar’ın Antrenörlüğünü yaptığı kırmızı-siyahlılar, Şubat ayında yapılacak olan ikinci tur maçlarına hazırlıklara başladılar. Yarın Beyrut Üniversitesi ile bir hazırlık maçı yapacak olan Şişli Spor Kulübünün teknik sorumlusu Mehmet Okuducu, hedeflerinin final grubuna kalmak olduğunu söyledi.

Ali Kemal Demir

https://www.amatorlig.net/sisli-spor-kulubu-son-12-arasina-kaldi.html?fbclid=IwAR0JdaP1gbgge0-sV996OGJ9aeF8ICgwuf2PRVkWTVscbbsHRPyO8fjsheo

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