Sakinliğin ve huzurun adresi Taraklı

Taraklı, Marmara bölgesinin doğusunda Sakarya ili sınırları içinde güzel bir ilçe. Eski adı “Dablar” olan Taraklı’nın Hellenestik dönemde “Bytinia” adını alan bölge içinde olduğu bilinmekte.

Hisartepe’de bulunan iki sarnıç, M.Ö. 1000 ile M.Ö. 2000 arasını tarihlemekte.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan önce, Ertuğrul Gazi zamanında, Osman Bey’in komutanı Samsa Çavuş, Sakarya Vadisi’ndeki Sorkun, Yenice Tarakçı (Taraklı) ve Göynük taraflarına akın düzenlemiş, Hristiyan ahalinin yaşadığı bu toprakları Bizanslılar’dan alarak Osmanlı Beyliği’nin topraklarına katmıştı.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

Taraklı’nın Osmanlı topraklarına katılışı ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırmalarda fethin tarihi olarak 1289 ile 1293 yılları arasında ihtilaf olmakla birlikte, Taraklı’nın Osmanlı Beyliği topraklarına katılışı beyliğin Anadolu Selçuklu Devleti’ne yarı bağımlı olduğu yıllara rastlıyor.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihi Taraklı evleri ilçeye özel bir hava katıyor.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

Doğa ile iç içe olan bu evler, seyahat severleri bu şirin yerleşim merkezine çekiyor.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

İstanbul’a 206, Ankara’ya 270 km mesafede olan Taraklı İlçesi ormanlık bir arazi yapısına sahip.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

Dar bir vadide kurulu olan ilçenin etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili.

Foto: Bahadır Ulukaya/DepoPhotos

Sakin şehir olma özelliğiyle turistlerin ilgisini çeken Taraklı, hafta sonu tatilcileri için kaçırılmayacak büyüleyici güzelliği içinde barındırıyor.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/sakinligin-ve-huzurun-adresi-tarakli/

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