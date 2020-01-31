Pentagon: Ermeni-Amerikan askeri işbirliği aktif olarak gelişiyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni-Amerikan askeri işbirliği aktif olarak gelişiyor. VOA haberine göre, Ermeni Ordusunun 28. Yıldönümü vesilesiyle Washington’daki Ermeni Büyükelçiliğinde tertiplenen etkinlik esnasında konuşan ABD’nin Rusya, Ukrayna ve Avrasya İşleri Savunma Bakan Yardımcısı Loura Cooper, “Silahlı Kuvvetlerimiz arasında aktif olarak gelişen işbirliği memnuniyetle karşılıyoruz. Ermenistan’dan öğrenci kabul etmek ve onlara askeri eğitimi vermek bizim için bir onur. Bu yıl ayrıca Ermenistan Ulusal Savunma Araştırma Üniversitesi ile işbirliği geliştirmeyi ve Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin şimdiki ve gelecekteki liderlerini eğitmeye devam etmeyi planlıyoruz.” dedi.

Cooper’a göre, savunma alanında ikili işbirliğinin genişletilmesi Ermenistan ve Kansas arasındaki genişleyen ortaklığa dayanıyor. Lora Cooper, “Kansas ile devam etmekte olan program, Ermenistan ve NATO’nun Ermenistan’daki savunma reformlarını kolaylaştırma yeteneğini artırmaya izin veriyor.” diye söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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