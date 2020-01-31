Mara Hatun kimdir Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi

Fatih Sultan Mehmet’i ve İstanbul’un fethini farklı bir bakış açısıyla işleyen ‘Rise of Empires: Ottoman belgeseli Netflix’te büyük ilgi gördü. Tuba Büyüküstün’ün canlandırdığı Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun ise merak konusu oldu. Peki Mara Hatun kimdir, kimin eşiydi?

Mara Hatun kimdir, kiminle evli soruları merak konusu oldu. Fatih Sultan Mehmet’i ve İstanbul’un fethini işleyen ‘Rise of Empires: Ottoman belgeseli büyük ilgi gördü. Dizide ilgiyle izlenen karakterden biri de Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesine Mara Hatun. Mara Hatun’a Tuba Büyüküstün hayat veriyor.

Fatih Sultan Mehmet’in tahta geçmesini ve akabinde İstanbul’u fethetmesini anlatan ‘Rise of Empires: Ottoman’ geçtiğimiz hafta Netflix’de yayın hayatına başladı. Diziye Tuba Büyüküstün’ün hamamda çekilen sahnesi damga vurdu.

TUBA’DAN DİKKAT ÇEKEN HAMAM SAHNESİ

Dizide diğer tüm oyuncular gibi İngilizce konuşan ve Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıran Büyüküstün, performansıyla beğeni topladı. Emre Şahin’in yönetmenliğini üstlendiği belgesel serisinde Prof. Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan gibi tanınmış isimler de o dönemde yaşanılanları anlatıyor.

Mara Hatun kimdir: Sırbistan Prensesi Mara, 14 yaşında Sultan Murad’a siyasi evlilik amacıyla gönderilmiştir. Mara çocuk doğurmamış olsa da Fatih Sultan Mehmed’e üvey annelik yapmış ve Mehmed tarafından hep sevilmiştir. Bir hristiyan olan Mara, dinini özgürce yaşamış, baskı görmemiştir. Sultan Murad’ın ölümüyle tahta geçen Mehmed onun bilgisi ve sadakatinden her daim yaralarlanmak ister. Osmanlı’ya ve Mehmed’e olan bağlılığı Mara’yı fetihe giden yolda önemli bir figür haline getirecektir.

Mara Brankoviç ya da Mara Despina Hatun (1416-1487), Sırp despotu Đurađ Branković’in kızı, Osmanlı padişahı II. Murad’ın eşlerinden biri ve II. Mehmed’in üvey annesidir.

II. Murad tahta geçtiği sırada Sırbistan Kralı da Durad Brankovic’tir. 14 yaşındaki kızı Mara Despina’yı II. Murad’a göndermiştir. Bazı tarihi kaynaklar Fatih’in annesinin Hüma Hatun olduğunu yazar ancak Halil İ

https://www.internethaber.com/mara-hatun-kimdir-fatih-sultan-mehmetin-uvey-annesi-2079544h.htm

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