Macron’dan Taner Akçam’a teşekkür

Macron, Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi’nin özel davetlisi olan Prof. Dr. Taner Akçam’ı, Ermeni soykırımı inkarcılığına karşı kanıtları gün ışığına çıkardığı için kutladı.

ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) tarafından 29 Ocak’ta düzenlenen yemekte, başta Ermeni soykırımı olmak üzere tarihsel konuların aydınlatılmasına katkı içeren çalışmaları nedeniyle Clark Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Akçam’a teşekkür etti. Prof. Dr. Akçam’a çalışmalarından dolayı ‘cesaret ödülü’ de verildi.

Yemekte, Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi’nin özel davetlisi olduğunu belirten Prof. Dr. Taner Akçam, Macron’un inkarcılığa karşı son derece önemli kanıtları gün ışığına çıkardığı için kendisini kutladığını ifade ederek şunları söyledi:

“Benim için çok anlamlı ve önemli bir gündü. CCAF (Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi’nin) özel davetlisi idim. Çalışmalarım nedeniyle çok anlamlı bir ödül aldım. Fransız Cumhurbaşkanı Macron da toplantıdaydı ve uzun bir konuşma yaparak benim çalışmalarımdan bahsetti. İnkarcılığa karşı son derece önemli kanıtları gün ışığına çıkardığım için kutladı.

Ben de kısa bir konuşma yaptım ve inkarcılığın sadece geçmiş bir cinayete ait bir sorun değil, bugüne ilişkin bir sorun olduğunun altını çizdim. Hrant Dink’in, inkarcılığa karşı çıktığını, iki halk arasındaki düşmanlıkları ortadan kaldırmak için mücadele ettiğini ve bunun için öldürüldüğünü hatırlattım. Hrant’ın iki halk arasındaki duvarları yıkma hayalini gerçekleştirmek için mücadele etmeye kararlı olduğumun altını çizdim.” (HABER MERKEZİ)

https://www.artigercek.com/haberler/macron-dan-taner-akcam-a-tesekkur?fbclid=IwAR2DWwsmhvDQMfZbn91lyY0h_Qf9Ff3lPF7riUBuYcl3-nS8XA4tezHLFuw

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