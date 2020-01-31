Kutsal Kitap Müzesi küratörünün ziyareti

Patrik Sahak II Hazretleri, 30 Ocak 2020, Perşembe, saat 10:00’da Washington’dan Kutsal Kitap Müzesi küratörü Dr Andy Niggemann’ı kabul etti. Kabulde Patrik Hovhannes Golod Koleksiyonu küratörü Diakos Vağarşag Seropyan da hazır bulundu.

Temsil ettiği müzeyi ve onun misyonunu anlatan Dr Niggemann bu konuda ortak çalışma ile kurumlarası bir ilişki başlatmak için Patrikliğimize davette bulundu.

Patrik Hazretleri, ziyaret için teşekkür ederek, gerekli şartlar oluştuğunda, ortak çalışma için bir engel olmadığını belitti.

Dr Niggemann daha sonra Patrik Hovhannes Golod koleksiyonunu da ziyaret etti.

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