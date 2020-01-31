Hemşince yayınlanan “Gor”un yeni sayısı yayınlandı

Hemşin kültür sanat dergisi “Gor”, yeni sayısı ile okurıyla buluştu. Aralarında müzisyen Hikmet Açiçek, Hemşin araştırmacısı Mahir Özkan ve şair İbrahim Karaca’nın da olduğu bir grup Hemşinli tarafından çıkartılan dergi, 2014 yılından beri 6 ayda bir yayınlanıyor.

Ermenice’nin Hemşin’de konuşulan bir lehçesi olan Hemşince’de “Gor” kelimesi, “imece” anlamına geliyor. Derginin en önemli özelliklerinden biri de kolektif bir emekle yayına hazırlanması. Derginin bu sayısına Hikmet Akçiçek, Cemil Aksu, İsmail Akyıldız, Songül Alper, Nursel Çakmak Ataman, Temal’i Bag’i, Ramazan Balcıoğlu, İrfan Çağatay, Mehmet Demrici, Mine Erdoğan, Adnan genç, Oya Gümüşkaya, Armenag Haygunin, İbrahim Karaca, Evrim Kepenek, Mahir Özkan, Seda Turan, Yusuf Vayiç, Hovhannes Tumanyan, Asiye Yalçın ve Birkan Yüksel katkıda bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...