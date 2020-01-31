Gençlerin politika ve partilerden ümidi kalmadı

Burhan AYERİ

HaberTürk’teki daldan dala arasında bir anket dikkatimi çekti. Bu Bekir Ağırdır‘ın gündeme getirdiği bir araştırmaydı. Fazla uzatmadan sizlere özetini aktaracağım. Ortaya çıkan sonuçlar oldukça düşündürücü:

* Anket yapılan gençlerin yüzde 70’inin kanaati mevcut siyasilerden hiçbir şey olmayacağı şeklinde.

* Daha da vahimi 15-18 arası bu gençlerin yüzde 60’ı mevcut siyasi partilerden de ümitsiz.

Ortaya konan iki sonuç da aynı noktaya çıkıyor; “Mevcut düzenden hiçbir şey beklenmiyor.”

Ya Macron

Demek ki, yeni partilerin de eskilerden oluşması bir umutsuz vaka daha. Eğer başarı isteniyorsa yeni yüzlerin bulunup çıkarılması şart.

İnsanın aklına doğrudan Macron geliyor. Bir halk hareketiyle yıldızı parladı. Ancak kısa sürede geldiği son noktaya bakın. Ekonomi kötü. Başlayan sokak hareketlerinde aciz. Son araştırmalar da, sandıktan çıkamayacağının göstergesi.

Türk halkı iyi düşünüp, sonra atlayacağı treni iyi seçmeli. Bazı çok bilmişlerin yine aynı şeyleri söyleyecekleri kesin. Hatta başladılar bile; “seçime daha epey zaman var.”

Bir bakarsınız öylesine baskın yaşanır ki, sandığı 45 günde önünüzde bulursunuz.

Benzettim

HaberTürk’e döndüğüm an, uzak çekimde birini fark ettim. Ekrana taşınan şahsı birisine benzettim. Yakın plana alınınca başka biri çıktı. Millî Görüş kökenli ama şimdilerin Ak Partilisi Av. Faik Işık‘tı.

Önce Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ile kapıştı.

Kaya, eski fikirdaşına karşı gerçekten seviyeli davrandı. Işık, kısa süre sonra Ersan Şen‘le didişti.

“Ben Saadettin Teksoy”

Aynı tartışmada Hasan Öztürk‘ün “Sahibinin Sesi” halini bir kez daha izledik. Ekrem İmamoğlu‘nu benzetmesine ben bile güldüm. Doğrusu söyledikleri gerçek mi yoksa uçan balon mu bilmiyorum. yine de Öztürk’ün ağzından nakledeceğim:

“Saadettin Teksoy, ne zaman havaalanına gitse, şu anonsu yaptırırdı; ‘Sayın Saadettin Teksoy lütfen resepsiyona.’ Amacı, ‘ben buradayım’ı duyurmaktı. İstanbul Belediye Başkanı da, Erzurum tatiliyle ismini pekiştirme amacındaydı.”

Aslında bu konuya hiç girmek istemezdim. Çünkü doğruysa ben bu tip organizasyonlara karşıyım. Barış Yarkadaş gibi düşünüyorum. Ayrıca da İmamoğlu’nun yaptığını öne sürdükleri açıklamaya inanmıyorum.

Perinçek şov

Vatan Partisi liderinin yandaş ekranlardaki gövde gösterisi sürüyor. Doğu Perinçek son olarak CNNTURK’teydi. Yine baş köşeye oturtulmuştu.

Hep aynı konuşmaları tekrarlaması ilginç. Kendisine tavsiyem artık partisinin tabelalarını indirmesi. Bunların yerine birer led ampul takmasının vakti çoktan geldi. Hatta geçti bile demek mümkün.

Gençlik yıllarımda ne kadar kızmış olsam da saygı duyardım. Şimdi ise değerini kaybetti.

Zakaryan’ı da uğurladık

Türkiye’nin ilk Millî boksörü Garbis Zakaryan da vefat etti. Cenaze töreninde onu uğurlayanların başında Orhan Ayhan yer aldı. TRT Spor‘daki programını da Garbis ağabeye ayırmıştı. Tabutun üstüne vasiyeti gereği Türk bayrağıkonulmuştu.

Ayhan üstadın yaptığı konuşmada iki unsur dikkat çekti. Başta boks olmak üzere, sporumuzda Ermeni vatandaşlarımızın durumunu ele aldı. Daha sonra ünlü boksörlerimizin.

Ayhan arada, bazı yanlış bilgileri de düzeltmeyi unutmadı.

Önemli konuklar

TRT Spor’daki Orhan Ayhan’la programının konukları 16 yıl Boks Federasyonu Başkanlığı yapan Caner Doğaneli ve eski boks ajanı ve spor tarihçisi Ömer Karadeniz‘di. Her ikisi de Garbis Zakaryan’la ilgili anılarını anlattılar.

Cenaze töreni

Üç Horan Ermeni Kilisesi’ndeki merasimde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı da hazır bulundular. Konuşma yaptılar. Veda da dostu Orhan Ayhan’a bırakılmıştı.

TRT Spor’daki yayının en güzel tarafı geçmişin film ve fotoğraflarının zenginliğiydi. Büyük boksörün mekanı cennet olsun..

GÜNÜN SÖZÜ

Söz, davranışın yakın akrabasıdır. Eflatun

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/genclerin-politika-ve-partilerden-umidi-kalmadi-54720yy.htm

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