TBMM’deki HDP’li Milletvekili Garo Paylan Twitter mikroblogunda Avrupa Parlamentosu’nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağını yırttığını net olarak eleştirdi.
Paylan Twitter’da şunu paylaştı:
“Bu ırkçı, Yunanistan’da meczup muamelesi görüyor. Yunanistan Dışişleri eylemi lanetledi. Faşistler Yunanistan’da marjinal. Buradaki ırkçılar tepkilerinde Yunanistan halkına düşmanlık yapıyor. Bu, dangalağı amacına ulaştırır. Irkçılık ırkçılığa can vermesin.”
Garo Paylan Türk bayrağını yırttığı Yunan milletvekilini eleştirdi – Ermenistan Kamu Radyosu
TBMM’deki HDP’li Milletvekili Garo Paylan Twitter mikroblogunda Avrupa Parlamentosu’nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağını yırttığını net olarak eleştirdi.
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