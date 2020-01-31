Garo Paylan Türk bayrağını yırttığı Yunan milletvekilini eleştirdi – Ermenistan Kamu Radyosu

TBMM’deki HDP’li Milletvekili Garo Paylan Twitter mikroblogunda Avrupa Parlamentosu’nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağını yırttığını net olarak eleştirdi.

Paylan Twitter’da şunu paylaştı:

“Bu ırkçı, Yunanistan’da meczup muamelesi görüyor. Yunanistan Dışişleri eylemi lanetledi. Faşistler Yunanistan’da marjinal. Buradaki ırkçılar tepkilerinde Yunanistan halkına düşmanlık yapıyor. Bu, dangalağı amacına ulaştırır. Irkçılık ırkçılığa can vermesin.”

Ermenistan Kamu Radyosu

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