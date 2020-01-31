ETYOPYA KİLİSESİ ÖNDERİNİN ZİYARETİ

Etyopya Kilisesi Kuzey Shoa bölgesi Ruhani Önderi Episkopos Abuna Kewstos Zekarias ve beraberindekiler, 30 Ocak 2020, Perşembe öğleden sonra Patrikhanemizi ziyaret ederek, Patrik Sahak II. Hazretleri tarafından kabul edildi. Kabulde Patrikliğimiz Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan da hazır bulundu.

Konuk Episkopos’a hoş geldiniz diyen Patrik Hazretleri, kardeş Etyopya Kilisesi temsilcisini Patrikhanemiz çatısı altında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Episkopos Abuna Kewstos Zekarias, İstanbul’da bulunduğu günlerde Ermeni Patrikliği’ni de ziyaret etmek ve Etyopya Patriği Abuna Matias I Hazretleri adına yeni seçilen ve görevine başlayan Patrik Sahak II Hazretleri’ni kutlamak istediğini belirtti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen nezaket ziyareti için teşekkür eden Patrik Sahak II Hazretleri, ayrıca Etyopya Patriği Abuna Matias I Hazretleri’ne de biraderane selamlarını iletmesini konuk Episkopos’tan rica etti.

Ziyaretin sonunda Episkopos Abuna Kewstos Zekarias ve beraberindekiler, Patrik Hovhannes Golod koleksiyonunu ziyaret ederek, koleksiyon küratörü Diakos Vağarşag Seropyan’dan bilgi aldılar.

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