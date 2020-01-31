Ermenistan’da şu anda koronavirüs vakası yok – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan zaten bir Çinli şirketle anlaşmaya vardı ve yakında yeni bir koronavirüs laboratuvar testi edinecek. Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan bunu bir basın toplantısında açıkladı.

Bakan, bugüne kadar Çin’den dönen ve klinik sıcaklık, hapşırma, öksürük semptomları olan Ermenistan vatandaşlarının ve bu semptomları olan Çinli vatandaşların koronavirüse özgü bir kliniğin bulunmadığından emin olduğunu vurguladı. Onlarda olağan grip virüsünü buldular ve bazılarında başka enfeksiyonlar var. Bakan, “Bu nedenle, % 99,9 olasılıkla şu anda Ermenistan’da koronaviğrüsün herhangi bir vakamız olmadığını söyleyebiliriz.”dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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