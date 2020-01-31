Ermenistan Sağlık Bakanından koronavirüs açıklaması

Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan ülkede koronavirüs ile ilgili bazı iddialarına cevaben şu an Ermenistan sınırları içerisinde herhangi bir koronavirüs hastasının bulunmadığını açıkladı.

Fakat Ermenistan hükümeti önlemler almaya devam ediyor ve bu çalışmalar çerçevesinde koronavirüs teşhis laburatuvar testi elde edilecek.

Torosyan’a göre Çin’de Ermenistan Büyükelçiliği birkaç saat içerisinde teşhis testini Ermenistan’a gönderecek ve gerektiğinde bu laboratuvar teşhis testi kullanılacak.

Çin’den gelen Ermeniler arasında bazı kişilerde yüksek ateş, grip, öksürük gibi belirtilerin kaydedildiğini, ancak bunların sadece sıradan grip virüsü olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Ermenistan’da yüzde 99.9 oranda koronavirüsün olmadığını belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın talimatıyla da Koronavirüsün yayılmasını önleyen komisyon oluşturulacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/31/Ermenistan-Sağlık-Bakanı-koronavirüs/174882

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