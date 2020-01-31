Cenevre’deki Karabağ müzakerelerine dair ortak açıklama yapıldı

Cenevre’de Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile eşbaşkanları, yapılan görüşmelere dair bir ortak açıklama yayınladı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“28-30 Ocak tarihlerinde Cenevre’de AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları İgor Popov (Rusya), Stefan Visconti (Fransa), Andrew Shoffer (ABD), ayrı ayrı ve birlikte olarak Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammedyarov’la görüştü. Görüşmelere, AGİT dönem başkanının özel temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

Üç gün süren yoğun müzakereler sırasında AGİT Minsk Grubu’nun eşbaşkanları ile bakanlar, gündemdeki şu konuları ele aldı: 2019’da mutabakata varılan konular ve ele alınan önerilerin hayata geçirilmesi, halkları barışa hazırlamak yönündeki olası sonraki adımlar, ileride normalleştirmeye yol açacak ilke ve hususlar, normalleştirme sürecinin zamanlaması ve gündemi.

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları, çatışmanın barış yoluyla çözülmesi konusunda taraflara destek vermek ve normalleştirme sürecinin gizlilik ilkesine sadık kalmak yönündeki taahhütlerini bir kez daha teyit ederek, adil ve kalıcı barışın sağlanması için yapıcı yaklaşımın ve uzlaşma ruhunun gerekliliğini vurguladı.

Dışişleri Bakanları, AGİT Minsk Grubu’nun eşbaşkanlarının himayesinde ileride tekrar bir araya gelmek konusunda anlaştı” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/31/AGİT-Karabağ-Ermenistan-Azerbaycan/174829

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