Amerika Kongresi üyesi Sumgait ve Bakü katliamlarını kınadı – Ermenistan Kamu Radyosu

Kongrede bir konuşmayla meydana gelen Ermeni Meseleleri Komitesi Eş Başkanı, Kongre Üyesi Frank Pallone Junior, Bakü ve Sumgait’te gerçekleştirilen Ermenilerin katliamlarını hatırlattı ve Ermenistan ile Artsakh’a karşı devam eden Aliyev’in saldırılarını kaydetti.

İnfoteka24.ru portalına göre, Pallone “Azerbaycan, otuz yılı aşkın bir süredir insanlığa karşı işlenen Sumgait ile Bakü suçlarını gizlemek için adımlar attı. Daha da rahatsız edici olan, Azerbaycan hükümeti tarafından bu suçları işleyenleri ulusal kahramanları olarak ilan edilmesidir.”diye açıkladı.

Kongre üyesi, insanlığa karşı işlenmiş olan suçları kınamaz ve cezasız bırakıldığında, gelecekte bu tür suçları yine işlemeyi isteyenlerin kararlılığının güçlendirileceğini vurgulamıştır.

Pallone, “Nisan ayında Ermeni Soykırımı’nın 105. Yılına hazırlanırken bunu dikkate almak özellikle önemlidir,” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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