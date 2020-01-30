Türkiye’nin ilk profesyonel Ermeni boksörü ‘Demir Yumruk’ Garbis Zakaryan’a son veda (video)

Galatasaray formasıyla İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Orta Doğu boks şampiyonluğu da yaşayan “Demir Yumruk” lakaplı Ermeni boksör Garbis Zakaryan için Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’in yanı sıra, Garbis Zakaryan’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı açıklamada, “Bugün çok önemli bir ağabeyimizi, şampiyonumuzu, önemli bir değerimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Değerli ailesinin, Ermeni cemiyetinin, spor camiamızın ve milletimizi başı sağ olsun. Değerli sporcumuz hem kişiliği ile hem sporcu yönüyle her açıdan toplumumuza, milletimizi, sporcularımıza örnek bir ağabeyimizdi. Çalışkanlığını, inancını, azmini ve ahlakını gençlerimize sporcularımıza daha güçlü bir şekilde hakim kılarak onu yaşatacağız, onun aziz hatırasına sahip çıkacağız. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Eski boksör ve Garbis Zakaryan’nın arkadaşı Cemal Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“1965 senesinde Unkapanı’nda boksa başladım, rahmetli Garbis ağabeyi 1966 senesinde Unkapanı Kulübü’nde gördüm, beraber devamlı antrenmanlar yapıyorduk. Bana elinden geldiği kadar yardımcı oluyordu, benim ileride iyi bir insan olacağımı düşünerek sağ olsun her şeyimi yaptı. Bende onun yeri çok ayrıdır, onu ikinci babam olarak kabul ederim, saygı duyduğum bir insandır.

1966’da boks yaparken İstanbul ikincisi oldum, o daha boksu bırakmamıştı ve bana ‘Ee Cemal bundan sonra isim yapıyorsun, kıran kırana dövüşeceğiz’ demişti. Tabii bunu vuracağından değil, benim ileride iyi bir sporcu olacağımı düşünerek yapmıştır, kendisine onun için çok büyük saygı duyarım.

Garbis Zakaryan’nın yakın dostlarından, eski futbolcu Varujan Arslanyan ise “Çok yıllar evvel ben eski bir futbolcuyum, o dönemde de sevdiğim arkadaşım, kardeşim boksördü. Yıllar boyu beraberce o boks yaptı, ben de futbol oynadım. Hayatta tanıdığım tüm arkadaşlarım içinde bu kadar müstesna olanlardan, çok nadir olanlardan biridir.” dedi.

Zakaryan’ı yakından tanıyan, eski dünya kick boks ve Avrupa şampiyonu Ara Karanfil de şunları kaydetti:

“Çok üzüntülü, hakikaten milletimiz için de çok büyük bir kayıp olduğunu söyleyebilirim. Ben O’na Garbis Baba derdim, öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Birçok kişide hakkı olduğu gibi aynı şekilde bende de hakkı var.

2011 yılında benim jübilemden sonra kendisiyle çok konuşuyorduk, çok istiyordum ve ‘Bir gün beni çalıştırır mısın’ diyordum. O da ‘Oğlum, ben artık eskisi gibi güçlü ve süratli değilim. Seni çalıştırabilecek kadar enerjim yok’ diyordu ama sağ olsun beni de kırmadı ve ben de kendisiyle çalışma şerefine nail oldum.

2011 yılında kendisiyle çalışmıştık, iyi bir çalışmamız oldu. Hatta hiç unutmam bana ‘Oğlum sen niçin bu kadar erken bıraktın? Hala çok gençsin, hala yumrukların balyoz gibi. Seni çok beğendim’ dediğini. Fakat ben de gözümden bir problemim olduğu için erken bırakmak zorunda kalmıştım, onu kendisine anlattım ve o da ‘Aa o ayrı ama bana göre erken bırakmışsın’ demişti. Sağ olsun, nur içinde yatsın.

Bende çok emeği var, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun, çok büyük bir değeri kaybettik. Böyle değerler yetişmiyor. Bence yaşarken bu değerlerin kıymetini bilmek lazım. Bu insanların hayatımızda olmaları bile bizim için çok büyük bir sevinç ve onur. Bu yüzden değerlerini bilmemiz gerekiyor, hepimizin başı sağ olsun.”

Zakaryan’ın en değerli dostlarından birisi olan Hüseyin Yıldırım ise şunları söyledi:

“O biraz teknikti, ben de kuvvetliydim, bana kuvvetli vururdu, bir tabiri vardır; ‘O kadar sert yumrukları vardı ki katır gibi yumruk atardı.’ Bizde öyle derler.

Taksim Spor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu ise şunları dile getirdi:

“Garbis Bey benim 67 yıllık ağabeyim, büyüğüm, feyz aldığım, çocukluğumdan beri ailece görüştüğüm bir insandı. Gençliğimizde babamızdan aldığımız üç beş kuruş harçlıkla gider en önde Garbis ağabeyin maçlarını izlerdik. Daha sonra ben birtakım yerlerde başkanlık görevinde bulundum, Garbis ağabeyle Beyoğlu Üç Horan Vakfı’nda da beraber çalıştık, ben onun bu mesleği nasıl seçtiğine hayret edenlerin başındayım çünkü karıncayı bile incitmeyecek tipte bir insandı ve bazen ona takılırdım, ‘Sen bir rakibe yumruk attıktan sonra pardon mu diyorsun’ diye.

Dünya güzeli bir insandı, şimdi huzurunda, rahmetlinin arkasından kötü konuşulmaz ama gerçekten tabiri caizse adam gibi adamdı. En az 65-67 senelik bir mazimiz vardı, nurlar içinde uyusun. Bizim spor kulübümüz olan Taksim Spor Kulübü’nde spor yapmıştır ve kulübümüzde de resimleri, yapmış olduğu maçlar var. Çok üzgünüz.”

Zakaryan’ın naaşı cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/30/Ermeni-Zakaryan-Türkiye/174727

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