Starların modacısı Rufat İsmayil: Kim Kardashian’a asla elbise dikmem

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Starların modacısı Rufat İsmayil, ünlülerin menajeri Selim Akar‘ın Youtube programına konuk oldu. İsmail, “Ben Azeri-Türk bir modacıyım. Sözde Ermeni soykırımını tanıyan Kim Kardashian‘a asla elbise dikmem” diye konuştu.

Starların modacısı Rufat İsmayil, ünlülerin menajeri Selim Akar’ın Youtube programına konuk oldu. İsmail, “Ben Azeri-Türk bir modacıyım. Sözde Ermeni soykırımını tanıyan Kim Kardashian‘a asla elbise dikmem” diye konuştu.

Ermeni asıllı ABD’li şov yıldızı Kim Kardashian, sözde soykırımı savunaraktepki çekmişti.

https://www.takvim.com.tr/magazin/2020/01/30/starlarin-modacisi-rufat-ismayil-kim-kardashiana-asla-elbise-dikmem

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