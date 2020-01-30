Şeytanın Türkiye temsilcileri

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Türkiye’yi yakıp yıkacak kaos toplantıları kapalı kapılar arkasında sürüyor.

Toplantıların en hararetli konuşmalarını Reis düşmanları yapıyor!

Çok ince planlar yapılıyor.

“Kandil Uzmanı” böyle diyor!

ABD iç siyaseti dizayn etmek, Reis’i siyaset sahnesinden indirmek için Türkiye’deki işbirlikçileriyle izleyecekleri yolu belirlemişler.

İşin koordinesini CHP yapıyor.

Toplantılara ABD’nin etki ajanı olarak çalışan satılmış gazeteciler de katılıyor…

‘Demokrasi’ deyip duruyorlar.

Yaptıkları demokratik değil, tuzak!

Her iftirayı korkmadan yazıp çizenlere göre ‘Türkiye’de demokrasi yok’ ABD dostu CHP muhalefeti; “Erdoğan’ın ayaklarının altındaki iktidar gitmiş!”

“Saray düzeni çatlamış!”

“Erdoğan devlete hakim değilmiş!”

“Yargıda taşlar yerinden oynamış!”

“Askerlerin hassasiyeti artmış!” diyor.

Yakında Erdoğan’a, “Hadi artık sana güle güle!” dedirtecek bir seçim olabilirmiş…

Hatta bir darbe bile!

“Kandil Uzmanı” Hasan böyle diyor!

Yığınla saçmalık.

Ama puştları böyle motive ediyorlar!

Bay Kemal, FETÖ‘yü, PKK‘yı, İYİ Parti’yi, SP‘yi, Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu’nu ve Ali Babacan‘ı ‘iktidar’ yalanı ile kandırıyor…

Bay Kemal ‘kaos ekibi’ni ortak bir ‘seçim programı’ ile kafaladı.

Sloganları bile belli:

‘Demokrasi koalisyonu!’

Bu kirli ittifakın kapalı kapılar arkasındaki derin çalışmaları her zeminde sürüyor.

Nabız yokluyorlar.

Zihinsel egzersiz yapıyorlar…

Parlamenter sisteme geçmek konusunda da mutabıklarmış…

Kılıçdaroğlu, ABD’ye hizmet eden herkesi gizli toplantılara çağırıyor.

Yani Erdoğan’ı etkisiz kılmak ve siyaset sahnesinden indirmek için tuzak üstüne tuzak kuruyorlar.

***

ABD ile işbirliği yapanların amacı belli.

Bunlar Türkiye’nin büyümesinden dünya çapında ses getirmesinden rahatsız!.

Türkiye’ye takoz oldular…

Türk milletinin 80 yılına mâl olan, ümmed-i Muhammed’i inim inim inleten takoz CHP’dir…

Şeytanın Türkiye temsilcileridir…

Yeliz Koray isimli kadın Halk TV’de; deprem vergileri ile ilgili çirkin laflar etti.

“Nerede diyorsun?

Duble yol yaptık diyorlar…

Duble yollar artık akrabalarınızın çürümüş cesetlerini bagaja koyup memleketinize götürmeye yarayacak!”

‘Çürümüş ceset!”

Lafa bak hizaya gel!

Yalanlarla manipülasyon yapan sadece o satılmış değil.

Serdar Akinan isimli Kandil sevdalısı da, “Reis gelene kadar depremzede vatandaşı göçük altında beklettiler” yalanını uydurmuştur.

***

Vergiler nerede diyen antiloplar!

Vergiler deprem bölgelerinde ev oldu ev!

Van 1 yılda yeniden inşa edildi…

Van neyle baştan yaratıldı sanıyorsunuz!

Ya Dinar…

O vergiler şu an Elazığ ve Malatya’da ekipman oldu, personel oldu.

Enkazdan onlarca can böyle kurtarıldı…

Bu CHP ‘ortalık yıkılsa, çok ölüm olsa da gündem yapsak’ istedi…

Bizans çocuklarına yakışan bu.

99 depreminde devlet yoktu!

Yardım paralarıyla maaşlar ödendi.

Zürriyetsizlerin sesi o zaman çıkmadı!

Vergilerle yol yapılır beğenmezler.

Hastane yapılır ‘ne gerek var’ derler.

Kentsel dönüşüm yapılır ‘parayı betona gömdün’ derler.

Köprü yapılır istemezler.

Marmaray yapılır su basar derler.

Sonra “vergim nerede?’ diye sorarlar!

Bunlar muhalif değil devlete ve millete düşman kılıç artıklarıdır.

Bunlar bu topraklara da ait değildir.

Nesebleri ve soyları bile belli değildir.

Akbabadır bunlar, akbaba!

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2020/01/30/seytanin-turkiye-temsilcileri

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...