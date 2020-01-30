Mübadelenin yıl dönümünde denize karanfil bırakıldı

Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği mübadelenin 97. yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi.

Enver Önder

Türkiye ile Yunanistan arasında 97 yıl önce Türkiye’de yerleşik Rum-Ortodokslar ile Yunanistan’da yaşayan yerleşik Türk Müslümanların zorunlu göçünü öngören Mübadele anlaşmasının yıl dönümünde, Türkiye’ye göç edenlerin torunları, aileleri Kuşadası’nda Atatürk anıtına çelenk koydular, atalarının anısına saygı duruşunda bulundular. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’ndan denize çelenk ve karanfil atarak basın açıklaması yaptılar.

“TÜRK VE YUNAN HÜKUMETİNDEN DESTEK İSTİYORUZ”

Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde bulunan 81 Mübadil Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde okunan ortak basın açıklamasında Türk ve Yunan hükumetlerinden bir dizi talep dile getirildi. Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği Başkanı Ahmet Altınsoy’un okuduğu basın açıklamasında, mübadeleye tabi tutulanların yüzlerce yıldır ekip biçtikleri topraklarını,ev, işyerlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanları, sevdiklerinin mezarlarını 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Mübadele sözleşmesi ile geride bıraktıklarını hatırlattı. Birinci kuşak mübadillerin memleket hasretiyle öldüğünü belirten Altınsoy, “Mübadil çocuğu ve torunları aile büyüklerinin memleketlerini, yaşadıkları toprakları ziyaret etmek istiyorlar. Vize uygulaması düş kırıklığı yaşatıyor. AB Yöneticilerinden, Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden verilen sözlerin yerine getirilmesini, iki halk arasına örülen vize duvarının kaldırılmasını talep ediyoruz” diye seslendi. Ortak bildiride ayrıca Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden giden mübadillerin geride bıraktığı eserlerin korunması talep edildi. Açıklamada; günümüzde ayakta kalabilmiş, cami, kilise, tekke, manastır, ayazma, türbe, şehitlik, mezarlık gibi kutsal mekanların, hamam, bedesten, çeşme gibi tarihi yapıların, İstanbul Tuzla, Urla Klazomen ve Mersin Tahaffuzhanesi olmak üzere mübadillerin sağlık kontrollerinin yapıldığı merkezlerin korunmasını, restore edilmesini istiyoruz” denildi

“SURİYELİ SIĞINMACILAR İÇİN BARIŞÇIL ORTAM SAĞLANDI”

Suriye ve Irak’ta yaşanan savaşlar nedeniyle milyonlarca insanın ülkesini terk ettiği hatırlatılan açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi; “Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye’de 5 milyon 679 bin mülteci yaşıyor. Bu insanların tekrar ülkelerine dönebilmeleri ve huzur içinde yaşamlarını yeniden kurabilmeleri için barışçıl ortamın bir an önce sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Savaşlarda, göç yollarında ve terör saldırılarında yaşamlarını yitirenleri saygı ve rahmetle anıyor, çekilen acılar bir daha yaşanmasın diyoruz.”

https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/3622167/mubadelenin-yil-donumunde-denize-karanfil-birakildi

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