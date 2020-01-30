Egîdê Cimo ölümünün birinci yılında anıldı

‘Kavalın Miri’ olarak bilinen Egîdê Cimo, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da anıldı. Anmada Cimo’nun Kürt halkına mal ettiği sanatının genç kuşaklara aktarılması için çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi

‘Kavalın Miri’ olarak bilinen Egîdê Cimo, ölümünün birinci yıl dönümünde Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki etkinlikle anıldı.

Kurdistan Komite Kaneker ofisinde gerçekleşen anmaya, kuzeni Sorîk Avdîyan, Ermenistan Kürt birliği Eşbaşkanı ve Ermenistan Kürt Parlamenteri Kinyas Hasanov, Kürdistan Komite Eşbaşkanı Silo Dirboyan, Kürdistan Komite üyeleri Jenîka Qadir, Mîlo Kalaşyan, Şêx Tahir Broyan, Dr. Zorbe İboyan, Silavîk Kalaşyan, yerel sanatçılardan Tîtal Mahmudyan, Celo Mahmudyan, Fêris Mirzoyan, Eşo Nadoyan ve Fêrîk Hamoyan katıldı

Anmada Egîdê Cimo’nun kişiliği, yaşamı ve sanatı üzerine konuşmalar yapıldı. Kürt müziğine olan katkılarının dile getirildiği konuşmalarda, Kürt halkına mal ettiği sanatının genç kuşaklara aktarılması için çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı. Anma etkinliği Tîtal Mahmudyan ve Celo Mahmudyan’ın çaldığı ezgiyle sona erdi.

ERİVAN

Yeni Yaşam Gazetesi

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