AİHM, Ermeni genç Manvel Saribekyan’ın ölümü için Azerbaycan’ı suçlu tanıdı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2010 yılında Azerbaycan’da esirlikte hayatını kaybeden Ermeni Manvel Saribekyan’ın ölümü için Azerbaycan’ın suçlu olduğuna karar verdi. AİHM, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. (Yaşam Hakkı) ve 3. (İşkence Yasağı) maddelerinin ihlal edildiğine hükmetti.

Azerbaycan’ın, Saribekyan’ın intihar ettiği iddiasını kabul etmeyen AİHM, Ermeni esirin, Bakü askeri polis memurları tarafından işkenceye tabi tutularak öldürüldüğüne vurgu yaptı.

Mahkemenin kararıyla Azerbaycan, mağdurun haleflerine 60.000 avro manevi tazminat ve 2200 avro mahkeme harçları tazminatı ödeyecek.

Hatırlanacağı üzere, 11 Eylül 2010 tarihinde Ermenistan’ın Ttujur köyünün sakini, 20 yaşındaki Manvel Saribekyan, kötü hava şartları nedeniyle yolunu kaybederek Azerbaycan’a geçmişti. Daha sonra Bakü’ye götürülen Saribekyan, 5 Ekim tarihinde Bakü’de hapishanede hayatını kaybetmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/30/AİHM-Ermeni-Manvel-Saribekyan-Azerbaycan/174811

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