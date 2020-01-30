A.B.D. BAŞKONSOLOSU’NUN ZİYARETİ

Patrik Sahak II Hazretleri 29 Ocak 2020, Çarşamba 14.30’da Patriklik Makamı’nda Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell’ı kabul etti. Kendisine Siyasi Konsolosluk görevlisi de eşlik etmekteydi.

Konuklar Patrik Hazretleri’ni tebrik etmek ve kendisiyle tanışmak için teşrif etmişlerdi. Görüşme esnasında Patriklik Makamı ve görevleri hakkında bilgiler de edindiler.

Patrik Hazretleri Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin Ermeni Kilisesi’nin önemli Makamlarından birisi olduğunu ifade ederek Türkiye’de Ermeni Cemaati’nin dini, manevi ve kültürel gereksinimlerini karşılamaya çalıştığını ifade etti. Konuklara ziyaret için teşekkürlerini ileterek diplomatik görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra Patriklik Golod Koleksiyonu’nu da ziyaret eden konuklar Patrikhane’den ayrıldılar.

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