Türk Yahudi Toplumundan kısa kısa…

Türk Yahudi Toplumundan kısa kısa…

MÜZE’DE HOLOKOST SERGİSİ

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesinde Fotoğraf Sanatçısı Alberto Modiano’nun ‘Holokost Simgeleri’ isimli sergisi 23 Ocak’ta izleyiciyle buluştu.

Holokost Simgeleri Sergisi, Alberto Modiano 2012 senesinde 11 bin kişi ile Yaşam Yürüyüşüne katıldığında çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. Modiano, bir zamanlar Yahudilerin yoğun yaşadığı kasabalarda Holokost ile silinen Yahudi izlerinin peşinden gittiği çalışmasında, yaşanan zulmü Holokost’tan kalan simgeler yorumuyla sergiye dönüştürdü. Sergi, 17 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Açılışta, 500. Yıl Vakfı Başkanı Silvyo Ovadya’nın 27 Ocak 1945’te kapatılmış olan ölüm kamplarında çekilen fotoğraflarla ilgili konuşmasının ardından, Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen’in kurtarmış olduğu Yahudileri ve bir tanığı konu alan Lina Amato’nun Hikayesi filminin özeti gösterildi.

İTALYAN SİNAGOGUNDA HOLOKOST KONSERİ

Tarihi İtalyan Sinagogu, Holokost Kurbanlarını Anma Günü kapsamında anlamlı bir konsere ev sahipliği yapıyor. Progetto DAVKA – “Filler de Fal Bakar” konseri dinleyicileri geleneksel Yahudi müziğinde sanal bir yolculuğa çıkartacak.

Progetto Davka, Yahudi kültürü ve müziğinden ilham alan ve farklı inançlardan gelen bir grup müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir grup. Eğlendirirken öğretmeyi ve ilham vermeyi amaçlıyor. Eski melodileri, modern ritimler ile birleştirirken dinleyicileri gelenek içerisinde sanal bir yolculuğa çıkartıyor.

Golden Age Dostları Lamer Balık’taydı

22 Ocak Çarşamba günü Golden Age Hanımları eşliğinde servislerle Lamer Balık Restoranına gelen Golden Age’liler, gönüllü hanımları tarafından karşılandı.

Katılımcılar boğaz manzarası eşliğinde leziz bir öğle yemeğinin sunulduğu sıcacık bir günü paylaştı. Ardından deniz kenarında yürüyüş yapma fırsatı buldular.

Mekândan ayrılırken Golden Age dostları böylesine güzel bir günü yaşattıkları için yöneticilere teşekkür etmeyi de unutmadılar.

Aşkenaz Sinagogunda Klezmer ezgileri

İlk albümleri ‘Spheres’i 2017 senesinde yayınlayan Moritz Weiß Klezmer Trio, Klezmer müziğini yeniden yorumlayarak, muhteşem bir ilke imza attı. Moritz Weiß (klarnet), Niki Waltersdorfer (gitar) ve Maximilian Kreuzer’dan (kontrbas) oluşan bu başarılı ve ödüllü gençler, sofistike Klezmer parçalarını caz ve klasik müzikle harmanlayarak, dinleyicilere çok katmanlı bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.

Aşkenaz Cemaati ile Avusturya Kültür Ofisinin ortak projesi olan bu konser şubat ayında Yüksekkaldırım Aşkenaz Sinagogunda gerçekleşecek. Organizatörler, kısıtlı yer için rezervasyon yapılması gerektiğini belirtiyor.

Şalom Gazetesi

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