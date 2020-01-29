Panel: Türk Yahudi Diasporası ve Geleceği

1 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleşecek Türk Diasporası ve Geleceği panelinde geçmiş dönem Türkiye Yahudi toplumu başkan yardımcısı Lina Filiba, Cemaat Vakıfları Temsilcisi ve Türkiye Yahudi toplumu başkan yardımcısı Moris Levi, geçmiş dönem Yosef Niyego locası başkanı Betin Sarfati, İYT Moatsa Danışmanlar Kurulu başkanı Av. Yakup Barokas ve Avlaremoz yazarlarından Av. Betsi Penso konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderasyonunu Dr. Robert Schild üstleniyor.

Panelde Türkiye Yahudi toplumunun antisemitizm, göç, kimlik gibi konulardaki refleksleri tartışılacak.

Adres: İYT LOKALİ (Rehov Mohrey Sigaryot No.7, Bat Yam)

Bilgi & Rezervasyon: 036582936

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http://www.avlaremoz.com/2020/01/29/panel-turk-yahudi-diasporasi-ve-gelecegi/

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