“Oscar’a aday gösterilen “Küçük Kadınlar” filmde Ermenice konuşuluyor

Yönetmen Greta Gerwig’in “Little Women” (“Küçük Kadınalar”) adlı dram filmi (çekim yılı: 2019), “Oscar Odölleri”ne aday gösterildi. Büyük başarı kaydeden filmde Ermenice konuşulan sahneler de yer aldı.



Batı Ermenice konuşan bir genç, “Neden sizin gibi güzel bir kadın dans etmiyor?” diye soruyor genç bir kadına. “Özür dilerim, ben sadece İngilizce konuşuyorum” diye cevap veren kadına genç yine Ermenice “Hadi, gel dans edelim” diyor, sonra İngilizce’ye geçiyor.

Louisa May Alcott tarafından 1868 yılında kaleme alınan aynı başlıklı kitabı esas alınarak çekilen filmin başrollerinde Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothee Chalamet, Laura Dern ile Meryl Streep yer aldı.

Sinema eleştirmenlerinden olumlu yorumlar alan film, Amerikan Film Enstitüsü ile “Times” dergisi tarafından “2019 yılının en iyi filmleri” listesine dahil edildi. “Little Woman”, “Altın Küre” ve “Critic’s Choise Movie Awards” gibi ünlü ödüllere de layık görüldü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/29/Oscar-filmde-Ermenice/174645

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