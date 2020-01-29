Kaybolursam şarkı söyle

Hikmet Demirkol

Uzun zamandır merakla beklediğim Minas Ceylin’in albümü ‘Kaybolursam Şarkı Söyle’ geçtiğimiz hafta yayınlandı. Albümden öncesine saracak olursam, benim Minas Ceylin ile tanışmam geçen sene yayınladığı ‘Mütevazi Bir Aşk Hikayesi’ ile oldu. Bazen bazı şarkıları bir kere dinlersiniz ve sizi alıp kendine bağlar ya, tam olarak da bendeki durum da aynen bu şekilde oldu. ‘Mütevazi Bir Aşk Hikayesi’ni bir kere dinledim ve o andan itibaren tekrar üzerine tekrarla şarkıyı dinledim ve haliyle daha sonra başka neler gelecek diye beklemeye başladım. Bu bekleyiş neyse ki çok da uzun sürmedi, sanatçı dolu dolu bir albüm ile geri döndü.

‘Kaybolursam Şarkı Söyle’ otobiyografik bir albüm. Minas Ceylin’in kendi köklerini aramak için yollara düştüğü ve bu yolculukta Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Azerbaycan, İran ve Ermenistan’ı gezerek albüme notalar ve sözler biriktirmiş. Çıktığı bu seyahat sırasında farklı şehirleri ve coğrafyaları gezerken albümün şarkılarını da yazan sanatçı albüme doğduğu şehir Ankara’dan başlayarak hayatına dokunan herkese değinip, yolları ve hikâyelerini şarkılarında aktarmış.

Albümdeki şarkılar arasındaki kısa geçişli eserlere bayıldım. Bir sonraki şarkıya, hikâyeye geçerken bir soluk aldıran bu kısa pasajlar kısa olsa da, bir sonraki şarkıya sizi hazırlayan bir heyecan geçidi olmuş. Minas Ceylin’e müzikal yolculuğunda destek olan Burcu Tatlıses ve Mahmut Çınar iki şarkı söylemişler ‘Kaybolursam Şarkı Söyle’albümünde. Bir Nazan Öncel hayranı olan Minas, albümdeki ilk şarkı olan ‘Ne Güzel’de Nazan Öncel’e gönderme yaparak otobiyografik yolculuğa çıkıyor.

Minas’ın albüme dair notlarında albümü yaparken içtenlikle kendisinden şarkılara kattığını belirtirken, tüm bu üretimin altından aşk çıktığını belirtmiş. Hem kendisiyle yüzleşmiş, hem de tüm olanı biteni kabullenmiş, bunları şarkılarına aktarmış ve güçlenmiş. 2 yıllık bir zaman dilimine yayılan ‘Kaybolursam Şarkı Söyle’nin ortaya çıkma serüveninde albümün prodüktörlüğünü Doğan Aşkıner (Feraner) üstlenmiş. Albümün nefis kapak çalışması Mahmut Akif Ok’a ait. Şarkıların düzenlemesi Doğan Aşkıner ve Deprem Gürdal imzası yer alırken, Minas Ceylin’e geri vokallerde Deprem Gürdal, Doğan Aşkıner, Arjin Baweşan destek vermiş.

Bütün bunlar bir yana albüm sadece başlığıyla bile beni kendisine bağladı zaten. mor ve ötesi’nin ‘Büyük Düşler’ albümündeki en sevdiğim şarkısı ‘Çocuklar Ve Hayvanlar’ şarkısındaki ‘Kaybolursam Şarkı Söyle’ sözü bu albümün isimi olmuş. Bu minik detay öyle önemli ki, içinde çok fazla anlam ve güzellik barındırıyor. Minas’ı ve şarkılarını merak edip, onun bu albümle büyüyerek ilerleyeceği yolu izlemek bana ayrı bir heyecan veriyor. ‘Kaybolursam Şarkı Söyle’ tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı, fiziksel olarak da plak formatında kısa zaman sonra raflarda yerini alacakmış bu da bir diğer güzel haber.

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JABBAR’DAN YENİ EP: ‘3LEME’

‘Raf’ ve ‘Geçmiş Değişmez’ single çalışmalarıyla ismini aklımıza ve kalbimize yazan Jabbar daha sonrasında yayınladığı ilk stüdyo albümü ‘Yineleme’ ile müzik arşivlerinde yerini sağlamlaştırdı.

Özellikle canlı performanslarıyla dinleyenlerini hep enerjik tutan sanatçı geçtiğimiz hafta yepyeni bir EP yayınladı. ‘3leme’ adıyla yayınladığı EP’si yine kendine has enerjisiyle dolu 3 şarkılık mini bir albüm. ‘3leme’deki tüm şarkıların söz ve bestesi yine Jabbar’a ait. Albümdeki ‘Yaz Beni’ şarkısında hip hop sanatçısı Grogi de Jabbar’a eşlik ediyor.

‘3leme’nin ilk klip çalışması ‘Sen Git’ şarkısı için çekilmiş. Şarkının klibinde çeşitli mekânlarda gördüğümüz Jabbar, boomerang hissi veren değişik çekim yöntemiyle videoya ayrı bir renk katmış. Bu EP’deki benim gönlümde yatan aslan ‘Hep Olsan’ şarkısı oldu. Albüm yayınlandığından beri durmadan tekrarda ‘Hep Olsan’ı dinliyorum. Dolayısıyla belki ona da bir klip gelir diye umut ediyorum. Diğer yandan da bu EP dilerim gelmekte olan bir albümün ayak sesleridir.

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/hikmet-demirkol/kaybolursam-sarki-soyle-41432072

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