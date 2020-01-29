İslam düşmanlığı birleştirdi… Peygamberimize hakarette Ermeni dayanışması!

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Ermeni gazetesi Agos, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e hakaretler yağdıran Nişanyan’ı savundu.

Ermeni gazetesi Agos, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e hakaretler yağdıran Nişanyan’ı savundu.

yeniakit.com.tr

Yazdığı blog yazısında Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sas)’e ağız dolusu hakaret eden Türk ve İslam düşmanı Ermeni yazar Sevan Nişanyan’a verilen hapis cezasında Ermeni gazetesi Agos, Nişanyan’ı savundu.

Yargıtay, geçtiğimiz hafta Nişanyan’ın, İslam peygamberi Hazreti Muhammed’e yönelik ifadeleri nedeniyle yerel mahkemenin “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak” suçlamasıyla verdiği 13 buçuk ay hapis cezasını onadı.

Provokatöre Ermeni desteği

Ancak bu durum, Türkiye’de yayın yapan Ermeni gazetesi Agos’u rahatsız etti. Agos, haberi birinci sayfasından “Nişanyan’a ceza için ihtimal bile yetti” başlığıyla duyurdu. Nişanyan’ın Peygamberimize yönelik hakaretlerini zımnen savunan gazete, Ermeni yazara verilen cezayı eleştirdi.

Ermeni gazetesi, provokatör yazar Sevan Nişanyan’ın bir süredir yurtdışında yaşadığını duyurdu. Karısına dışkı atmasıyla tanınan Nişanyan, geçtiğimiz günlerde de Elazığ depremlerinde ölenler için hakaret dolu twitler atmıştı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/islam-dusmanligi-birlestirdi-peygamberimize-hakarette-ermeni-dayanismasi-1035607.html

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