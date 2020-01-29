Henrikh Mkhitaryan, 9. kez Ermenistan’ın en iyi futbolcusu oldu

Ermenistan Futbol Federasyonu, “2019 yılının en iyi futbolcusu” kategorisinde düzenlenen oylama sonuçlarını yayınladı.

Buna göre, Ermenistan Milli Futbol Takımının kaptanı ve İtalyan “Roma”nın orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, artık dokuzuncu kez yılın en iyi futbolcusu olarak seçildi.

Toplam 109 puan kazanan Mkkhitaryan’ı bu listede Ermenistan Milli Futbol Takımı ile Alman “Hoffenheim”ın forveti Sargis Adamyan takip etti (104 puan).

Ermenistan Milli Futbol Takımı ile Kazakistan’ın “Astana“ takımının forveti Tigran Barseghyan ise, 61 puanla üçüncü oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/29/Henrikh-Mkhitaryan-Ermenistan-futbol/174687

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