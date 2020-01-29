Fotoğraflarla Ermenistan-Türkiye arasında barış ve umut köprüsü

Ermenistan ve Türkiye’den 10’ar fotoğrafçının, iki halk arasında barış ve umut vurgusuyla çektikleri kareler sergi oldu. #BridgingStories II adını taşıyan proje, 29 Ocak Çarşamba akşamı UNIQ Gallery’de açılacak.

Ermenistan ve Türkiye’den 10’ar fotoğrafçının, iki halk arasında barış ve umut vurgusuyla çektikleri kareler sergi oldu. #BridgingStories II adını taşıyan proje, 29 Ocak Çarşamba akşamı UNIQ Gallery’de açılacak.



National Geographic fotoğrafçısı John Stanmayer’in yanı sıra fotoğrafçılar Anush Babajanyan ve Sabiha Çimen rehberliğinde başlayan ve ilki 2016-17’de yapılan #BridgingStories [Köprü Kuran Hikâyeler] Ermenistan’daki ABD Büyükelçiliği’nin desteğiyle, Storyteller’s Cafe adlı sivil toplum örgütü tarafından hayata geçirilmişti.

Ermenistanlı ve Türkiyeli fotoğrafçıları görsel hikâye anlatıcılığı ile bir araya getirmeyi amaçlayan projenin ikinci ayağı ise, 4-11 Ağustos 2019 arasında Ermenistan’ın Dilican şehrinde yapılan bir kampla başladı. Katılımcılar kampın ardından fotoğraf çekmeye devam ederek, yaşadıkları deneyimleri ve keşfettikleri ortak özellikleri yansıtan fotoğrafları, projenin Instagram hesabında paylaştılar.

#BridgingStories II, 7 Şubat Cuma gününe dek UNIQ Gallery’de görülebilir.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23519/fotograflarla-ermenistan-turkiye-arasinda-baris-ve-umut-koprusu

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