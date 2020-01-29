FBI’dan Los Angeles’taki Filipinler merkezli kiliseye ‘anlaşmalı evlilik’ baskını

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde bulunan bir kiliseye baskın düzenleyen güvenlik görevlileri, sahte evlilik yoluyla göçmenlere yardım ettiği öne sürülen iki din görevlisini gözaltına aldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Los Angeles’ta bulunan Filipinler merkezli bir kiliseye baskın düzenledi. FBI, insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında düzenlenen baskında iki kilise yetkilisinin sahte nikah kıymak suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

Davayı araştıran FBI ajanı, kilisede 20 yıldan fazla süredir yapılan 82 sahte evliliği belgelediklerini ayrıca 2014 yılından geçen yılın ortasına kadar da Filipinler’deki merkez kiliseye 20 milyon dolarlık kayıt dışı paranın aktarıldığını kanıtladıklarını açıkladı.

Bu sırada daha önce kilisede çalışan kişilerden bazıları yaptıkları açıklamada, kilisenin hayır kurumu olan Çocukların Mutluluğu (Children’s Joy) Vakfı için Amerika’nın dört bir yanına yardım toplamaya gönderildiklerini, gerekli yardımı toplayamadıkları zaman da yönetim tarafından dövüldüklerini belirtti.

Kilise iddialara yanıt vermedi.

https://tr.euronews.com/2020/01/29/fbi-dan-los-angeles-taki-filipinler-merkezli-kiliseye-anlasmal-evlilik-baskini

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