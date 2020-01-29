Ermenistan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanları, Cenevre’de bir araya geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanllığı’nın Basın Sözcüsü Anna Naghdalyan, Ermenistan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşmesinin Cenevre’de başladığını duyurdu. Görüşme, AGİT Mnsk Grubu’nun eşbaşkanları İgor Popov (Rusya), Stefan Visconti (Fransa), Andrew Shoffer (ABD) ve AGİT dönem başkanının özel temsilcisi Andrzej Kasprzyk’in arabuluculuğuyla ve katılımıyla gerçekleşiyor.

Daha önce Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları ile AGİT dönem başkanının özel temsilcisi ile bir araya gelmişti. Görüşmeler gündeminde Artsakh (Dağlık Karabağ) çatışması var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/29/Ermenistan-Azerbaycan-Mnatsakanyan-Mammedyarov-Cenevre/174658

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