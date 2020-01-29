Elazığ’daki Kurtarma Sonrası ‘Kamuda Kürtçe’ Talebi

Elazığ depreminde yıkılan bir binanın enkazının altında kalan genç kadınla telefonla iletişim kuran bir kurtarma görevlisinin, Kürtçe verdiği talimatlar, uzun süre gündemde kaldı. Bu diyaloğun televizyon ekranlarına yansımasının ardından, Kürtçenin kamuda kullanılması yeniden gündeme geldi.

Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası, Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi ortak bir basın açıklaması yaparak, bu konuya dikkat çekti.

Sağlık örgütleri adına açıklama yapan SES Üyesi Mahfuz Karaaslan, anadilin hasta ve hekim arasındaki iletişimdeki önemine değindi Karaaslan, ”Maalesef Türkiye’de diğer kamusal alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da yurttaşların anadillerini kullanabilmeleri, anadilinde sağlık hizmetleri alabilme hakları göz ardı edilmektedir. Sivrice meydana gelen deprem sonrasında Sağlık çalışanın enkaz altında kalan yaralıyı kurtarmaya çalışırken anadilinde öyküsünü alması sonucu hasta ile sağlıklı bir iletişim kurmanın ne kadar önemli olduğu tekrar ortaya çıktı. Hastanın anadilinde kendini ifade edememesi muayene sürecinde hastalık öyküsünü doğru verememesine neden olmaktadır. Bu da tanıyı zorlaştırmakta, tedavinin gecikmesine neden olmaktadır. Acil vakalarda bu daha büyük sorunlara neden olmaktadır. Başta acil servisler olmak üzere sağlık hizmetlerinin sunulduğu her yerde Anadilinde hizmet verilmesinin yurttaşlar açısından daha hızlı, etkin ve daha nitelikli sonuçlar ortaya çıkaracağı gerçekliği yadsınamaz. Esasen bir halkın anadilde kamusal hizmet alması için hiçbir gerekçeye ihtiyaç yoktur Türkiye’nin çok kültürlü ve çok dilli yapısı dikkate alınarak bu sorunların çözülebilmesi için anadilin öğrenimi ve kullanımı desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Sağlık alanında da tıp eğitiminden sağlık hizmeti sunumuna kadar her düzeydeki kamusal hizmetlerde anadillerin kullanılmasına olanak sağlanmalıdır” dedi.

Vatandaşlardan destek

Sağlık kuruluşlarının bu çağrısına vatandaşlardan da destek geldi. VOA Türkçe’ye konuşan vatandaşlar, depremde yaşanan olayın, kamuda anadilin kullanılmasının önemini gösterdiğini söyledi. Nurullah Timur, “Kamunun her alanında Kürt dilinin konuşulması gerekmektedir. Kürt dili ile eğitim çok önemli. Anadilin eğitim dili olması lazım. Kamunun bütün alanlarında kullanılması gerekiyor. Bunun en önemli örneğini Elazığ depreminde gördük. Enkaz altında kalan bir kadına kendi diliyle ancak ulaşabildi, çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sedat Vural özellikle sağlık alanında anadil kullanımının önemine dikkat çekerek, “Her dilde sağlık hizmeti çok önemlidir. Herkesin ana dili ile derdini anlatabilecek olması önemlidir. Bir sağlık kurumuna gittin, doktorla karşı karşıya geldin. Doktorun söylediği dili anlamıyorsun veya O sizin söylediğiniz dili anlamıyor. Siz ne yaparsınız? Sağır dilsiz olursunuz. O yüzden çok önemli” diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir genç kız düşüncelerini şu cümlelerle ifade etti; ”Çok eskiden bu konuşmaları vardı Kürtçe, Zazaca, Ermenice konuşmalar vardı. Böyle olması depremde ya da başka bir doğal afet sürecinde, yardıma ihtiyacı olanlara daha iyi sonuçlar verebilir. Bunun için kullanması lazım.”

Türkçe bilmeyen Medine Koyun da talebi destekleyenlerden. Koyun, ”Çok konuşamıyoruz gidişimiz de boştur. Çok zorlanıyoruz. Nasıl zorlanıyoruz. Bizi dinlemiyorlar, çok takmıyorlar insanı. Türkçe bilmiyorum ben anlamıyorum dediğinde, kızıyorlar. Bazen bazı yerlere gidiyorsun, Kürtçe konuşuyorsun elini sallıyor bilmiyorum anlamında, insanı dinlemiyorlar” dedi.

VOA

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