Efsanevi Ermeni casusunun müzesi Rusya’nın güney başkentinde açılacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya’nın Rostov-na-Donu kentinde efsanevi Sovyet casusu Gevorg Vardanyan’ın müzesi açılacak.

Rostov’daki Ermeni Başkonsolosluğu basın servisi, bu amaçla kent merkezinde bir arsa tahsis edildiğini bildirdi.

Gevorg Vardanyan, Rostov’da doğdu ve şehrin onurlu vatandaşı olmakta. Rostov’a Rusya’nın güney başkenti deniyor. 2012 yılında, Rostov’un Yıldızların Bulvarı’nda Gevorg Vardanyan’ın adını taşıyan bir yıldız açılmıştır.

Sovyetler Birliği Kahramanı Gevorg Vardanyan, SSCB’nin en ünlü casuslarından biriydi. 1943’te Tahran’daki Hitler karşıtı koalisyon liderlerinin Stalin, Churchill ve Roosevelt’e karşı Nazi Almanyası tarafından bir suikast girişimini engelleyen grup içindeydi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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