Dışişleri Bakanlığı: “Antisemitizm, İslamofobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığının engellenmesi için çabalarımız kararlılıkla sürdürecek”

Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak Pazartesi günü, Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ülkemizin de ortak sunucusu olduğu 1 Kasım 2005 tarihli kararıyla, 27 Ocak gününü ‘Uluslararası Holokost Anma Günü’ olarak kabul etmiştir.

Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistematik bir şekilde katledilen 6 milyon Yahudi ile Romanlar ve engelliler başta olmak üzere, hedef alınan azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ayrıca, bu korkunç trajediden kaçmaya çalışan mağdurlara yardım eden diplomatlarımızın hatıralarını yad ediyoruz.

Tarihte benzeri görülmemiş bir vahşet olan Holokost’un mağdurları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerçekleştirilen törenlerle anılmaktadır. Bu yılki anma töreni, Ankara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımları; Bakanlığımız yetkilileri, Ankara Üniversitesi Rektörü, öğretim üyeleri ve öğrencileri, kordiplomatik mensupları, Türkiye Hahambaşısı, Türk Yahudi Cemaati Başkanları ve temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirilecektir.

Irkçılığın ve farklılıklara duyulan nefretin ulaşabileceği en üst nokta olan Holokost’un ortaya koyduğu acı tecrübeye rağmen, antisemitizm, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi’nin tüm dünyada artış göstermesi endişe vericidir. Küresel barış, güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden bu nefret temelli sınamalarla kararlılıkla mücadele edilmelidir.

Bu anlayışla, Türkiye, Holokost’un tüm boyutlarıyla araştırılması, mağdurlarının layıkıyla anılması ve yeni nesillere öğretilmesi amacıyla kurulmuş olan Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nın (IHRA) faaliyetlerine 2008 yılından bu yana gözlemci olarak katılmaktadır.

Geçmişte Nazi rejimi mağduru, yüzlerce Yahudi’ye kapılarını açmış olan Türkiye, bugün de zulümden kaçan milyonlarca insana koruma sağlamaktadır. Ülkemiz; antisemitizm, İslamofobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve her türlü aşırılığın engellenmesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürecektir.”

http://www.salom.com.tr//haber-113384-disisleri_bakanligi_antisemitizm_Islamofobi_irkcilik_yabanci_dusmanliginin_engellenmesi_icin_cabalarimiz_kararlilikla_surdurecek_.html

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