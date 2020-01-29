ABD Ermeni Davası Konseyi, Ermeni Soykırımı’nın okul ders programlarına alınması için çalışmalar yürütüyor

ABD Ermeni Davası Konseyi (ANCA), 943 numaralı kararın 28 Ocak tarihinde ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmesinden memnun olduğunu duyurdu. Kararın, Senato’da onaylanması ve Devlet Başkanı tarafından imzalanması takdırde, ilerideki 5 yılda Holocaust’un okul eğitim prrogramlarına dahil edilmesi için yıllık 2 milyon ABD doları miktarında finansman sağlanacak.

ABD Ermeni Davası Konseyi’nin İcra Direktörü Aram Hambaryan, Kongrenin iki kanatları olan Temsilciler Meclisi ile Senato tarafından Ermeni Soykırımı’nın kabul edilmesinin ardından, Ermeni Soykırımı ile diğer azınlıklara uygulanan soykırımlar konusunun da ABD’de okul programlarına dahil edilmesine devlet finansmanı sağlamak hedefiyle ABD yasama ve yürütme organları ile müzakereler başlattıklarını açıkladı.

Ermeni Davası Konseyi’nin anılan girişimleirnden birisi de, şu anda Temsilciler Meclisi’nin Eğitim ve Çalışanlar Komisyonu tarafından görüşülmekte olan 47 numaralı tasarıdır.

Ermeni Soykırımı konusunu okul ders programlarına alan ABD eyaletlerinden 15’nde Ermeni Soykırımı, soykırımların başlıca örneklerinden biri olarak ele alınıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/29/ABD-Ermeni-Davası-Konseyi-Soykırım/174656

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