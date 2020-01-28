Tuma Çelik: Sanasaryan ihalesi iptal edilmeli

HDP milletvekili Tuma Çelik Ermeni toplumunun el konan mülklerinden Sanasaryan Han’ın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale ile kiraya verilecek olmasına karşı çıkarak “Sanasaryan Han gerçek sahiplerine iade edilmelidir” açıklaması yaptı.

Sanasaryan Han bugün (28 Ocak) saat 14.00’te yapılacak ihale ile kiraya verilecek. İhale öncesinde eleştiriler sürüyor. Ermeni Patrikhanesi’nin açıklaması ve HDP milletvekili Garo Paylan’ın soru önergesinden sonra HDP milletvekili Tuma Çelik de bir açıklama yayınladı. Çelik ihalenin iptal edilmesini istedi. Tuma Çelik’in açıklaması şöyle:

“Türkiye Ermeni toplumunun gasp edilen sembol yapılarından biri olan Sanasaryan Han’ın 35 yıllığına kiraya verilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale açılmıştır.



İstanbul Sirkeci’de bulunan Sanasaryan Han, 1895’te Mıgırdiç Sanasaryan tarafından ihtiyaç sahibi Ermeni çocuklarının eğitim giderlerinin karşılanması için yaptırılmış ve idaresi Ermeni Patrikhanesine bırakılmıştır. Ermeni Patrikhanesi, 1928 yılına kadar hanı kullanmış ancak İstanbul Valiliği, 1928 yılında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın Han’a el koymuştur. Ermeni çocuklarının eğitim giderlerini karşılamak için yapılan Sanasaryan Han, devlet tarafından yıllarca işkencehane olarak kullanılmıştır.



Ermeni Patrikhanesi’nin Sanasaryan Han’ın mülkiyeti için başlattığı hukuk mücadelesi ise devam etmektedir. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 2017 yılının Aralık ayında verdiği kararda Sanasarayan Han’a el konulması sürecinin hukuki olmadığı tespitinde bulunmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün itirazı nedeniyle hukuki süreç devam etmektedir.



Sanasarayan Han, Türkiye’deki cemaat vakıflarının karşı karşıya kaldığı mülkiyet sorunlarının sadece bir tanesidir. Süryani toplumunun kutsal mekanlarından biri olan Mor Gabriel Manastırı da benzer tapu sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bomonti Mıhitaryan Ermeni Okulu, parasıyla satın aldığı okul binasında halen kira ödemektedir. Sanasaryan Han, Mor Gabirel Manastırı, Bomonti Mıhitaryan Okulu, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Cemaat vakıflarının mülkiyet sorunları halen devam etmektedir.



TBMM, cemaat vakıflarının el konulan mülklerinin iadesi için inisiyatif almalı ve yasal düzenleme için çalışma yapmalıdır. Vakıflarımızın yıllardır karşı karşıya kaldığı bu büyük haksızlık son bulmalıdır.



Vakıflar Genel Müdürlüğü, hukuki sürecin devam ettiği Sanasaryan Han ihalesini iptal etmeli, ihaleye katılan firmalar ise ihaleden çekilerek, vicdan yaralayan bu hukuksuz sürece ortak olmamalıdır. Sanasrayan Han, gerçek sahiplerine iade edilmeli ve geliri Ermeni çocuklarının eğitim ihtiyaçları için kullanılmalıdır.”

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23515/tuma-celik-sanasaryan-ihalesi-iptal-edilmeli

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